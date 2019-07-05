俄國潛艇深海「神秘火警」事故　普丁3天後證實：是核動力潛艦

▲俄羅斯北莫爾斯克基地潛艇與海軍船艦。（資料照／路透社）



國際中心／綜合報導

俄羅斯1日發生一起潛艇火災事故，造成14名吸入濃煙死亡，其中7人為軍官。事發後3天，俄羅斯官方首度透露，發生火警的為一艘核子動力潛艦，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）向總統普丁保證，艦上核反應爐獲得安全控制。

路透社報導，俄羅斯海軍疑似動用潛艦調查北極海海床水文，未料1日竟傳出火警意外；俄羅斯當局一度對外保密，直到2日才正式對外公布。不過，儘管鄰國挪威一再關切，俄羅斯直到4日仍未證實發生事故的潛艇型號。

不過，普丁近日在克里姆林宮接見國防部長紹伊古，聽取艦上核反應爐在火災過後的情況，首度對外透露事發潛艇為一艘核動力潛艦。

報導引述一段克里姆林宮發出的文字稿，紹伊古向普丁說，「艦上的和反應爐已經完全隔絕，艦上人員採取一切必要措施，保護正全面運轉的核反應爐。」紹伊古隨後補充，起火點為潛艦電池艙，隨後向外擴散。克里姆林宮於4日公布這段談話，但並未說明兩人何時會見。

俄羅斯媒體先前報導，事發潛艦為210型核動力潛艇，專門用於常規動力潛艇無法完成的深海特別任務，不過並未獲得官方證實。報導指出，普丁已經下令為殉職艇員追贈獎章，而針對事故原因的官方調查已經啟動，但其結果很可能列為機密。