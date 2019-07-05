日系縐褶男裝輕鬆洗、不用燙　氣質設計更加分

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE於台北遠企購物中心天碟廣場舉辦的靜態展。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

ISSEY MIYAKE三宅一生2013年在日本推出的HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE，是以「Miyake Pleats」縐褶為基底發展的男裝品牌，今年1月在巴黎以「PLAYGROUND．遊樂場」為主題，正式舉辦全球發表會，當時動員演員、舞者與模特兒以舞蹈、走鋼索等動態方式呈現。今品牌引進相同概念，但改以靜態方式呈現，白色裝置的空間全靠亮眼色彩新裝點綴了。

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▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE今年一月於巴黎正式向全球發表，舉辦精彩動態秀。

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE誕生的目的，是為了創造男性的嶄新的穿著模式，顛覆成套的套裝模式，而是各單品可以自由混搭，在玩樂或工作中的造型都能自在轉換，並提供絕佳的舒適性；另一特色是HOMME PLISSÉ服裝布料能輕鬆洗滌、不熨燙，對於男性而言深具吸引力。

▲活潑色調點綴HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE服裝。

今於台北遠企購物中心天碟廣場舉辦的靜態展，以圓球、三角形等白色裝置呈現遊樂場的空間，活潑色彩則由HOMME PLISSÉ服裝點綴，可發現黃、綠、紅色裝飾其中，為服裝增添活潑色彩；而款式包括縐褶和服大衣、短版外套，能與圓領T恤、縐褶寬褲任意搭配出正式或休閒風格。

▲線形藝術背心連身褲26,300元，棉麻圓領七分袖上衣5,800元。