移民拘留中心「擠爆」…數十人合關1鐵籠　川普：不爽不要來阿！

▲美國總統川普。（圖／路透社）



記者王致凱／編譯

美國國土安全部（Department of Homeland Security）2日公布一份報告，揭露美墨邊境的多個移民拘留中心環境不佳、人滿為患，許多人甚至數周無自來水可用，也無法洗澡。對此，川普4日反酸，「如果非法移民不喜歡收容所的環境，那就叫他們不要來阿。」

法新社報導，美國國土安全部，邊境多個非法移民拘留中心共收容了數以千計來自中美洲國家的非法移民，已經「擁擠到危險的程度」。根據民主黨議員的說法，拘留中心缺乏自來水，兒童與成人長達2周無法洗澡，也缺乏許多必要藥物。

國土安全部報告附件的照片顯示，包括幼兒在內的數十名非法移民，肩並肩被收容在鐵籠狀的收容區內，有如牢房。國土安全部總督察長卡斯特羅（Jennifer Costello）說，這種過度擁擠的收容情況有如「不定時炸彈」，隨時可能引爆衝突，對工作人員和被拘留者而言都是嚴重問題。

川普4日清晨透過推特回批評說，「如果非法移民對臨時搭建或改裝的拘留中心不滿意，就叫他們不要來阿，問題就解決了。」

▼美國國土安全部公布有關邊境移民收容中心情況報告。（圖／達志影像／美聯社）



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