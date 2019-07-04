時速90公里山路狂飆！2少年借父親「86神車」競速被捕...認罪答：就是想尬車

▲Toyota AE86。（示意圖／翻攝自Twitter）

國際中心／綜合報導

日本埼玉縣2名19歲少年日前在飯能市國道299號，各自開著借來的車以時速90公里狂飆競速，據了解現場是有連續彎道的山路，速限為時速40公里，2人後來遭到警察以違反道路交通法逮捕。

根據《埼玉新聞》報導，這2名19歲少年其中一人是公司職員，另一人則是專校學生，皆住在埼玉縣入間市，4月20日晚上11點45分左右各自開著轎車在飯能市國道299號上狂飆競速。埼玉縣警局接到附近居民報案有人飆車並引起噪音後，立刻派人到場警戒。

縣警交通搜查科指出，2名少年的車都是向父親借的國產車，案發地點是速限時速40公里的連續彎道山路，2人為了較量駕駛技術比賽在最短的時間內跑完全程，結果2人都飆到時速90公里以上，最後以違反道路交通法遭到逮捕，2名少年也當場認罪，表示「只是很想飆車而已」。

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▲《頭文字D》裡的「AE86」在現實世界的模樣。（圖／翻攝自wiki）

由於其中一名少年開的車的款式是動漫《頭文字D》的名車「AE86」，加上「山路尬車」也和動漫故事的背景雷同，引發網友熱烈討論。有人開玩笑地說「漫畫都是真的」、「那台車是不是藤原豆腐店的86」，不過也有網友表示，「如果想飆車怎麼不去賽車場」、「回家一定會被他爸罵慘了」。