留學生在北韓被「失蹤1周」　澳洲求救瑞典政府…火速獲釋了

▲澳洲留學生希格立現身北京機場。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

澳洲一名在北韓金日成綜合大學留學的29歲學生希格立（Alek Sigley）日前突然失蹤超過1周，疑似遭北韓政府關押。外媒4日報導，在經過瑞典政府的斡旋後，希格立已經平安獲釋並飛抵中國。

希格立原本在北韓金日成綜合大學攻讀朝鮮文學，同時經營一間小型旅遊公司，卻突然從6月25日起失聯。當時，正在日本參加G20大阪峰會的澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也試著與其他國家領導人商談，希望能協助希格立平安返國。由於澳洲在北韓沒有外交窗口，因此只能透過第三方國家從中斡旋。

澳大利亞廣播公司（ABC）報導，透過瑞典政府的協助，希格立在瑞典政府特使哈斯泰特（Kent Rolf Magnus Harstedt ）的陪同下現身北京機場，不久後搭乘一輛大使館車輛離開。總理莫里森同時也向媒體證實希格立平安獲釋的消息。

希格立在北京機場向媒體表示他「感覺很棒」，但避談自己在北韓的遭遇，僅簡短回答「我沒事，非常好」。

英國廣播公司（BBC）報導，瑞典是西方少數在平壤設有大使館的國家，同時自19世紀起就保有中立傳統，經常扮演北韓與國際社會的中間人。