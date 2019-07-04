違反歐盟制裁！巨型油輪涉運油至敘利亞　直布羅陀強行扣押

▲一艘巨型油輪途經直布羅陀時遭到扣押，原因是涉嫌違反歐盟制裁，向敘利亞運送原油。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

一艘巨型油輪4日凌晨經過西班牙南端的直布羅陀海峽時被拘留，原因是涉嫌向敘利亞運送原油，違反了歐盟對敘利亞的制裁命令。

根據《CNN》報導，英國屬地直布羅陀首席部長皮卡杜（Fabian Picardo）發布聲明表示，有理由相信該油輪格雷斯1號（Grace 1）準備將原油運送到敘利亞的巴尼亞斯煉油廠（Banyas Refinery），歐洲聯盟（EU）已經對敘利亞祭出制裁，而該煉油廠就是敘利亞的實體資產。

英國國防部第一時間也支持直布羅陀當局的果斷行動，明確執行了歐盟對敘利亞的制裁制度。皮卡杜表示，直布羅陀警方和海岸防衛隊以及英國皇家海軍陸戰隊都協助了整個行動，直布羅陀依然安全，而且遵守法律秩序。

根據資料顯示，格雷斯1號建於1997年，目前是懸掛巴拿馬的國旗航行。2011年起，歐盟對敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）政權實施一連串金融、貿易和運輸的制裁，藉此回應阿薩德政權對自己人民的野蠻行動。對於油輪被拘留的事件，敘利亞政府目前仍未回應。