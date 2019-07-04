禾浩辰「一日一餐」瘦出小V臉　自爆最近愛戴報童帽裝可愛

▲禾浩辰是帽控，且沒有不敢嘗試的款式。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

禾浩辰（布魯斯）今（7／4）為英國帽飾品牌KANGOL站台，他戴上KITH聯名款鴨舌帽，自爆自己是帽控，帽子加上髮帶粗估應該有破50款收藏，從他的私服穿搭也能發現，真的是十足的「袋鼠迷」，很常戴著KANGOL帽子趴趴走。

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▲禾浩辰擔任KANGOL台北101旗艦店開幕嘉賓，他戴KANGOLＸKITH 504鴨舌帽（NT$5,580元）登場。（圖／品牌提供）



禾浩辰笑說：「最近瘦了一些，戴帽子應該有更好看！」他透露近期用「一天一餐」方式減肥，身形有明顯變薄，讓他感覺還不錯，且臉小了一些戴上他喜歡的帽子也更好看。

▲禾浩辰最近用「一日一餐」的方法減肥，透露身形有明顯變薄。（圖／品牌提供）



身為帽控，禾浩辰自認還沒想過有什麼款式駕馭不了，平常最常戴報童帽，最近很愛寬鬆T-Shirt佩膝上短褲裝可愛，還能順便露出一雙修長的腿；出席活動會選擇亮色系，連螢光色都敢戴；若外出想低調時，他會選擇鐘型帽，毛巾布的款式就深得他心。

▲禾浩辰收藏超過20頂帽子，更是超級「袋鼠迷」，私下穿搭很常戴出門。（圖／翻攝禾浩辰IG）



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KANGOL為英國老牌帽飾品牌，從1938年創立至今已有81年歷史，招牌的袋鼠LOGO近年成為頂上最潮配件之一，首度進駐台北101購物中心B1開幕旗艦店，該店獨家引進南韓設計款，包含服裝與包款配件等，給粉絲們更多選擇。

▲KANGOL旗艦店內獨家販售南韓設計的服裝與配件。（圖／品牌提供）