腿開姐「連吃老闆父子丼」同床激戰　驗孕棒2條線尋孩子爹…網狂轟：太破

▲女網友發問連續吃了「父子丼」和會計師，懷孕怎麼找小孩父親。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

現代人對於性愛的開放程度，有時不見得侷限在伴侶之間，還可能成為「發洩壓力」的一種方式。一名國外的女網友就在兩性論壇中分享，自己最近懷孕了，但是卻不知道小孩的父親是誰？因為在短短的2個月內，在公司的老闆與同事間周旋，如今讓自己面臨到這樣的窘境。

女網友在貼文中提到，自己是一名31歲的房產經紀人，因為業績不錯時常都會在下班後和老闆、同事去慶祝，日前在酒過三巡後，62歲的老闆提議要載微醺的女網友回家，當時她認為「老闆已經不只送一個人了，應該也就沒關係」於是就上了車。

回到女網友家樓下時，女網友開玩笑地說老闆都沒有喝醉，提議上樓在小酌，最後在酒精的催化下，兩人竟然發生關係。然而事後，老闆提議請女網友協助自己新婚的兒子看新房，就在幾日的奔波後，女網友在某日看房完後，提議在自己家替老闆的兒子煮頓晚餐。飯後因為幾瓶葡萄酒下肚，兩人竟然開始調情，甚至進到「才跟他老爸激戰的房間」繼續和老闆的兒子滾床。

事後，女網友提到自己顧不了道德底線，繼續跟新婚的老闆兒子保持性關係，但與此同時，卻又在加班時跟公司的會計師發生辦公室激情。直到近日，女網友發現自己經期遲遲沒有報到，驗孕後才發現已經懷孕，於是發文求救到底該怎麼找到孩子的父親。

不少鄉民看到貼文後直呼，「這絕對是婊子界的最大奇蹟」、「這也太強，父子丼吃好吃滿！」、「抱歉搞不好不是這三個人的！」、「建議就拿掉吧！」