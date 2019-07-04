台隆手創館2019上半年銷售TOP 5　口碑好物你有嗎？

記者蔡惠如／綜合報導

7月來臨，2019年正式進入下半年，居家用品通路台隆手創館，近期公布旗下居家商品熱銷排名前5，其中臉部保養清潔就佔3項，且都是回購率高的長銷商品，想嚐鮮不妨從此物下手。

TOP 1 白金萬毛牙刷 售價490元

去年下半年才開賣，馬上就成熱銷商品，上半年銷量就突破6500支，號稱植入2萬根0.08mm超細密軟刷毛，刷牙時較不會發生牙齦出血，且不需牙刷就可清潔口腔，今年中再加碼推出小孩用與嬰兒款式。

TOP 2 石澤研究所毛穴撫子日本米精華保濕面膜 售價250元

上半年賣出3500包，搶下該店面膜類銷售第一，主打以100%日本國產米萃取精華，為乾燥毛孔補充水分，號稱只需5分鐘即可完成肌膚保養，剛起床或睡前都好用。

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TOP 3 mocodo環保玻璃吸管5件組 售價450元

因應7／1限塑法規上路，部分商家與百貨內用餐點，不提供塑膠吸管，帶動環保吸管熱銷，上半年銷量達1600組，主打連收納盒都是環保材質，且兼具輕巧，提供粗細2款式，冷熱飲均適用，可機洗可烘乾，另有專用吸管清潔刷方便清潔。

TOP 4 MARVIS亮白薄荷牙膏85ml 售價460元

英國航空頭等艙指定牙膏，也是口腔清潔市場中著名的品牌，由義大利傳統牙膏工藝製成，上半年創下銷量破1500支的紀錄，最受歡迎的口味為薄荷清香又強打亮白的銀色款，特殊的濃稠不起泡質地與冰爽感很受歡迎。

TOP 5 IRIS 氣流循環扇 售價1290元

尺寸小巧的循環扇適合多數小家庭，夏季高溫逼近，節能省電觀念愈來愈普遍，更助長其銷量，比去年同期還多熱賣300台，搭載靜音模式，以及2段風量與6種擺頭模式，8／8前特價990元。