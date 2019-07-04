「殺了我吧！」黃衣男持刀朝警察暴衝　遭連開多槍擊斃

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美國喬治亞州（Georgia）一名23歲男子亞倫（Aaron Hong），1日下午突然持刀在雅典市（Athens）一處公寓社區前面揮舞，令附近居民相當害怕。員警接獲報案到場後，亞倫先是失控哭喊「快殺了我吧！」，接著做出襲警、奪槍的動作，最後遭到警方連開多槍，當場斃命。

根據《華盛頓郵報》報導，雅典－克拉克郡警局（Athens-Clarke County Police Department）當天接獲數通報案稱，自家附近有個身穿黃色上衣的男子行為異常，拿著刀不停的的揮舞著，身上還有像是剛自殘過留下的血漬，讓他們相當擔心。

▲ 2名員警抵達現場時，手持刀的亞倫朝他們步步逼近 。（圖／翻攝自Facebook／Athens-Clarke County Police Department）

2名警方獲報抵達現場後，才剛走下車，就看見情緒不穩定的亞倫持刀快步朝他們逼近。期間員警多次喝令，要求亞倫將手中武器放下、往後退，甚至最後軟化態度，改以柔性勸說「拜託！不要這樣做，我們可以幫你！」不過亞倫卻絲毫沒有理會員警的話，仍然繼續向前走，甚至開始不停向他們哭喊，「快開槍吧！殺了我吧！」。

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▲ 亞倫朝其中一名員警暴衝，遭連開多槍 。（圖／翻攝自Facebook／Athens-Clarke County Police Department）

雙方就這樣僵持不下，不過等到警方退到社區外的馬路口時，亞倫卻突然朝著其中一名員警加速暴衝。從警方公開的「隨身攝影機錄下的畫面」可以看到，這名員警被亞倫突如其來的舉動嚇到，不停喊著「不不不不不！」，最後朝著亞倫連開了好幾槍。

沒想到亞倫在地上痛苦掙扎、連續翻滾了幾圈後，又再度站起身，一邊高喊「快點殺了我！」，一邊再度衝向剛才開槍射擊他的員警，將他撲倒在地，企圖奪取他身上的槍。另一名員警見狀，只好直接朝著亞倫頭部開槍，將他當場擊斃。

▲ 亞倫試圖奪槍，遭另一名員警開槍擊斃。（圖／翻攝自Facebook／Athens-Clarke County Police Department）

事後，兩名員警暫時遭到停職處分，等待檢調單位的後續調查。對此，雅典－克拉克郡警局局長回應，「從影片中就能可以證實，這名嫌犯具有一定侵略性，甚至已經對2名員警構成生命威脅，他們的開槍行為也並非屬於『執法過當』。」