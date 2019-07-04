8款涼鞋不隨便超時髦！泫雅一天到晚po這雙

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出門約會、和好友們喝下午茶，很多人可能會覺得穿涼、拖鞋看起來太隨便了，搭配起來也不是很好看，但是不知道各位有沒有發現，今年以來各家品牌都在涼、拖鞋款式上下了功夫，潮流、時髦的款式很多，完全可以當作穿搭亮點！

＃NIKE

今年6月時NIKE響應「 同志驕傲月 」，推出一系列以彩虹元素為主的Be ture系列，其中也有推出拖鞋款式，NIKE的拖鞋本來就百百種，但大部分都素素的，如果想找一雙最有特色的話，那麼就選這雙吧！

▲防水又防滑，夏天穿超方便。（圖／翻攝自luisaviaroma）

＃Adidas

這種魔鬼氈涼鞋其實已經從去年夏天流行到現在，許多品牌都有推出，不過Adidas今年的ADILETTE SANDAL 2.0也很好看！還有適合女孩的粉紅色，舒適的鞋底、鬆緊自由調整，搭配襪子也能營造一種文青感。

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▲售價約NT＄2690。（圖／翻攝自IG@fruition_shop）

＃A BATHING APE®

A BATHING APE®為迎接今年夏季，帶來了全新的BAPESTA拖鞋系列，其中這兩雙黑、白款式很基本、好看，不會出錯，售價 6,800日圓。

▲喜歡潮流品牌的人不妨入手一雙。（圖／翻攝自Hypebeast）

＃EYTYS

義大利品牌EYTYS雖然在台灣不紅，但其實許多國外的穿搭客都很喜歡他們家的鞋子，雖然價格偏貴，但這個時髦度絕對值得！麻豆腳上所穿的是2020春夏款新出的涼鞋，超好看！下面這雙則是潮人們的愛用款Athena suede，厚底＋鏤空＝潮！

▲Athena suede裸色正好特價約台幣六千元左右。（圖／翻攝自EYTYS）

如果口袋夠深的話，以下精品款式真的要投資一雙！

＃Valentino

只要是泫雅穿的鞋子、衣服、夾的髮夾，最後都會變成爆款！仔細看泫雅的IG會發現她非常喜歡穿拖鞋，像是Valentino的這雙經典LOGO涼鞋就是她版面上的常客。除了這雙她也有透明PVC材質的同款～

▲定價約800美金。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

＃GUCCI

今年夏天Gucci原先釋出了兩款防水拖款式，懷舊橙色LOGO款與不敗Monogram GG 圖案款式，這幾天又釋出了下面這雙菱紋皮革＋馬銜扣款式，男生可以選擇上面兩款、女生穿皮革拖超美～

▲定價依序是590、250、923美元。（圖／翻攝自Hypebeast）

＃CHANEL

女孩們如果喜歡稍微有點跟的拖鞋，那麼CHANEL這款很適合，鞋面是時髦的透明PVC，許多國外名模私下都很喜歡穿這雙！

▲PVC & Lambskin，NT$32,700。（圖／翻攝自IG@threadsstyling）

＃LOUIS VUITTON

說到精品怎麼能忘記LV呢？款式經典、簡單，穿起來非常優雅大方。

▲官網定價為765、785美元。（圖／翻攝自LV官網）

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