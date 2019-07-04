本身優秀+出身好家庭就沒事？法官寬縱少性侵犯爆爭議

▲美國版恐龍法官：托利亞諾。(圖／蒙茅斯郡法院檔案照)

國際中心／綜合報導

出身「好家庭」很重要，因為你一旦犯案後，它可以讓法官考慮對你從輕發落？

《紐約時報》周二報導，上月紐澤西州最高法院上訴部門嚴厲警告了該州一名家事法庭(Family Court)的法官，指斥他以「家庭環境良好」及「學習成績優異」理由，寬縱一名涉及性侵的青少年罪犯。

此一案件發生於2017年。當時一名16歲的青少年在一場派對裡性侵了一名醉酒的同齡女生。案發後，他還把當時拍下的性侵畫面，傳到好友群組。標題文字說：「當你的第一次性經歷就是性侵....」。

後來，受害人控告這名青年。蒙茅斯郡(Monmouth County)襝方以「 一級加重性侵罪」(first degree aggravated sexual assaul)起訴被告。根據紐澤西州法律，如果15歲及以上的未成年人犯下重罪，他們將會被當作成年人來看待，相對判罰也將依據成年人的標準來執行。

然而，當時負責審理的紐澤西法官托利亞諾(James Troiano)卻拒絕把被告的行為裁定為「性侵」，也拒絕將此一案件升級為「成人案件」。他還提出兩大理由，認為這名年輕人應該獲得「法外開恩」。

69歲的托利亞諾認為：首先，這名青年「來自一個良好的家庭」，成績非常優秀，能上「非常好的大學」。如果因此案遭到重判，恐怕會「毀了他的前途」。另一方面，托利亞諾也認為這名青年的行為不足以構成「性侵罪」。

他表示，一宗典型的性侵案「應該有兩名或以上持有武器的男子」，有時會發生在廢棄的屋子裡，而這兩點都跟該青年犯案的情形不符。基於上述兩點理由，托利亞諾拒絕將此一案件升級為「成人案件」。

據《紐約時報》披露的資料顯示，受害女孩的代表律師曾在托利亞諾宣布上述決時提出諸多質疑，稱被告「預謀犯案」，而且「手法極為惡緣劣」。但托利亞諾堅稱，被告的行為顯示他並無預謀，且質疑女孩在被性侵時，是否真的「失去了意識」。

上述審理過程曝光以後，很快招致美國各界的批評。紐澤西最高法院上訴部門嚴厲警告了托利亞諾：「一名青年擁有好家庭、好成績，不應成為他逃脫懲罰的理由。托利亞諾法雪優先考慮了被告的出身特質，自行對他的罪行進行評估，過度解讀了案子的背景。」

美國「哥倫比亞廣播公司」(CBS)3日引述一名法界人士的評論說：「在案件審理中，被告的身份背景不應該成為裁量標準。」 紐約州參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)同日在推特上表示：「我不在乎你來自什麼樣的家庭，性侵從來都是不可接受的。別再為作惡尋找理由，大豕起來聲援那些被侵犯的人吧 。我們的孩子需要的不是溺愛，而是應該有人教導他們，性侵是不對的！」

最後， 最高法院推翻了托利亞諾的決定，此案將從「家事法庭」轉移到大陪審團前審理 ，而被告也將視為成年犯看待。相關報導請看這裡