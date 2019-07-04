男子肚痛15天　醫：有東西在胃爬…開刀拉出180cm「義大利扁麵狀」線蟲

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國際中心／綜合報導

印度一名男子因胃痛超過15天，終於受不了跑去醫院掛急診，檢查發現他的胃裡疑似有東西在爬行，立刻將他送入手術室開刀，沒想到醫生竟從胃裡拉出一條長達180公分的絛蟲（Tapeworm）。醫生認為，應該是男子吃了未煮熟的豬肉，導致線蟲的幼蟲直接在他體內長大。

從影片中可以看到，該名男子肚子已經痛到需要人攙扶，他向醫生表示，他已經連續胃痛2個星期，發燒也未曾間斷。接著畫面轉到手術台上，醫生用夾子慢慢從他的腸道拉出一條沾滿黏液，顏色、形狀就像義大利扁麵一樣的線蟲，且越拉越長，測量過後發現，這隻蟲居然長達180公分。醫師指出，這名男子應該是到未煮熟或是不乾淨的豬肉，才會讓線蟲的幼蟲在體內慢慢長大。

這名男子非常幸運能在短時間內將線蟲拿出，根據世界衛生組織（WHO）的資料顯示，成年的線蟲最長可以達700公分，能夠在體內存活數年，進而引發癲癇等嚴重症狀，最常發生在非洲與拉丁美洲等開發中國家。先前就有女子出現嚴重幻覺，切片檢查後發現她腦袋裡有一顆「鵪鶉蛋」大小的卵，裡面住著未孵化的絛蟲。