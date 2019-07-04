骨牌式連環撞！　法國冰河單車賽...700名車手失控撞成一團

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法國一年一度的「地獄山自行車比賽」（The Mountain of Hell 2019）上（6）月28日在阿爾卑斯山舉行，700多名參賽車手的目標是跑完長達15英里（約24.1公里）的賽道。不過就在賽事來到最後一天，車手們行經一個大斜坡時，卻突然發生「骨牌式連環追撞」事件，好幾百名車手集體摔車，就這樣在一片白色冰川上跌成一團。

據《福斯新聞》報導，今年的「地獄山自行車比賽」在法國伊澤爾省（Isère）蒙德朗（Mont-de-Lans）的雙阿爾卑斯滑雪場（Les Deux Alpes）舉行，活動從28日一直持續到30日，為期3天。700多名車手必須在時間內跑完15英里的賽道，途中不但會經過雪地、石地及冰河，還有許多大大小小的斜坡及彎道，相當具有挑戰性。

賽事來到最後一天，當車手們準備從3400公尺高的冰河頂端騎下來時。突然間，有位選手失去控制，直接撞上另一名車手，2人瞬間失去平衡，摔倒在地上。後面的選手們也因為來不及躲開2人，就像是骨牌一樣，一個個撞上前方跌到的車手，就這樣跟著滑倒、翻車，乍看之下就像是一群螞蟻堆疊在白色冰川上，畫面亂成一團。幸運的是，雖然大家跌成一片，不過並沒有任何人因此受傷。

這場比賽最後由法國籍的的布朗（Kilian Bron）拿下冠軍。他表示，自己在冰川上的車速大概是每小時125公里，這讓他成為最早下山的一批車手，也讓他幸運躲過後方的「大型追撞」，「畢竟我周圍可是有快1000人，單單只靠腎上腺素是不行的，必須完全投入其中，思考下一個路段要怎麼走，才能取得領先。」