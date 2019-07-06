《灼人秘密》吳可熙的穿衣哲學　透過服裝上演真實人生

我不是影評人，也不是專業電影寫手，通常參加一部試映，除了看清楚裡頭的戲服，我只能把我看完的真實感受寫下來。這部《灼人秘密》，其實是我看到由吳可熙站在正中央，顏色飽和、彷彿時尚大片般的電影海報時，立刻聯絡劇組說我想寫它的戲服專欄。

試映那天我沒想太多，整個試映間只有我一個人，我輕鬆地坐下，調整個姿勢，進入電影的節奏與風格裡。

女主角妮娜由吳可熙飾演，總是深鎖著眉頭，低頭不語，一入鏡便給人十足的壓迫感。她從菜市場回到破舊的小公寓，包著、煮著水餃，一發不語的吃著。一開始我很納悶，這個壓迫中帶點焦慮的感覺是什麼？為什麼女主角連吃個水餃，都讓人感到難以喘息？

事後我發現，原來是因為「妮娜」這個角色有四個層次，而這四個層次的她，同時出現在一個人身上。再回想起來，這四個不同的她，其實早已透過劇服與造型，在電影中發出消音般的聲嘶力竭。

一、 急於被肯定的她

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長捲髮、柔和的妝容，配上大地色系且材質柔軟的服裝，此時的她以過膝裙裝造型出現，象徵著社會主流價值觀對女性的期待：溫柔、保守、浪漫。不論是面對男性經紀人或男性製片、導演、Casting（選角），妮娜都是以這樣的裝扮示人，隱隱散發著女性在父權主義社會下需要「扮演」的模樣。

值得一提的是，儘管是保守柔和的打扮，在試鏡這一幕她繫上了茶色腰帶，整個造型立刻畫龍點睛。我猜想是因為她所試鏡的角色背景是五、六零年代，但那時所流行的全身同色系打扮、過膝裙與腰線的重點，用在今日也不違和。如果常常覺得自己的穿衣風格了無新意，不如學學她使用「腰帶」。

二、對於成名充滿幻想的她

身為女明星，自然是要穿禮服、拍大片，我想這也是她對於身為女明星，最嚮往、最期待的時刻。但這件佈滿珠飾，裙身極短的裸色小禮服，背後似乎有著不同涵義。妮娜的妝髮選擇，依舊是俐落有個性的，彷彿是想留著一些自己的本色，但與這件小禮服形成了微妙的矛盾，不知劇組是不是故意的。

成為女明星後，她的服裝與一開始柔和的樣貌相去甚遠，且總有著大面積的裸露，或隱喻裸露的元素在身上，這是否也投射出女性在社會上的另一種定位？

三、面對成名背後的真實面的她

沒有演藝工作時，妮娜是個直播主，每晚時間一到，她就會換上清涼的服裝，放下頭髮，與粉絲互動，賺取生活費。

看到這幕時，我立刻感受到我們平時對「直播主」的刻板印象，她們穿著清涼、熱愛與粉絲撒嬌，直播時其實沒什麼對話，就是一直跟粉絲打招呼與道謝。但看到妮娜面無表情地換上馬甲，槁木死灰的面容逐漸轉化為擠出酒窩的微笑……坐在螢幕前的我感到背脊一涼，這是一個對女性多麼現實的社會？既期待她符合框架，又為脫韁野馬喝采，至於骨子裡到底瞧得起、瞧不起誰？又是另一件事了。

「紅色」在我們的認知中，象徵著熱情與愛，但它在符號學裡代表的是「絕對的陽剛」，且同時要有「禁止」、「禁忌」的意味，我想這也是為什麼當女生穿上紅色服裝時，總有令人受不了的火辣感。

紅色也是一個灼人的顏色，也許這正是這件紅洋裝貫穿整部電影的原因之一。你可以發現，妮娜身上這件紅洋裝，其實跟在場幾位一起試鏡的女子風格不大一樣，雖然也有肌膚裸露，但細腰帶的使用立即中和了火辣味，反而多了一股優雅，跟鞋上選擇尖頭包頭鞋，也是讓人辣而不俗的關鍵。雖然這一幕發生了什麼事不好暴雷，但她這身紅洋裝的搭配，非常值得我們運用到日常穿搭。其他幾位女性的紅洋裝選擇，正好都是反向教材，暴露太多、贅飾太多，除此之外，所謂的前短後長、不規則裙擺，在選擇紅色服裝時最好避免，否則容易流於俗氣。

四、真實的妮娜

有趣的是，真實的妮娜，跟上面幾個角色都沒有太大的關係。她打扮隨意、中性，沒有什麼女性柔美的氣息。

其實不要說女性氣息，她其實散發著一股「沒有女性氣息」的氣息。至於這是為什麼，還是要等你自己進電影院才能知道。

但我很喜歡這些簡單服裝中透露出的細節，包括腰帶的使用（沒錯，我真的太喜歡這部電影裡所有的腰帶了），與貼身毛衣上的小領片。如何讓簡單的穿搭看起來還是有時尚感，就得注重這些小細節。

同場加映—美麗的劇中劇服

劇中妮娜因為主演一部諜報片而爆紅，諜報片的取景處在中山樓，中山樓完工於六零年代，剛好也是諜報片背景時空最常使用的五、六零年代。

除了腰帶的使用（讓我再說一次），這個年代的女性服裝以「成套」為主，通常是自己挑一塊布後，拿去給師傅訂做，不論是整件式的洋裝，或是兩件式的套裝，全身上下一個花色、一個色系，是那時最顯著的風格。

收腰、過膝、傘狀裙，是服裝輪廓跨越五零與六零年代時最為流行的，雖然看似飄逸柔美，但在行動上還是有一定的便利性，不然「超完美嬌妻」要怎麼做家事？

其中，五零年代最為流行的大紅色口紅，被加到這個劇中劇的造型裡，令人大呼過癮。這部劇中劇的時空設定在五、六零年代也非常有巧思，因為那正是一個女性主義尚未抬頭，女人在社會中被定義為某種特定模樣的年代。

這篇專欄文章我並沒有暴露太多電影內容，因為這部片被列為驚悚片，驚悚片最介意的就是先知道某些電影橋段。

在現實的折磨與摧殘下，女主角妮娜被刺激出四個不同層面的自己，而真實的自己孰真孰假，可能連她自己都錯亂著。

我必須先提醒各位想前去觀賞的女性，這不會是一部看完後令人身心愉悅的電影，而是充滿許多女性議題像是#MeToo，以及反映出女性在社會中所遇到的困境與難題。雖然以演藝圈、電影事業為出發點，但身為一位女性，看完這部電影的感想只會有四個字：不寒而慄。

你會看見許多身為一名女子，最不願意看到的情形，而且劇情處理手法細膩縝密，彷彿跟主角呼吸同樣的空氣，念她所念，想她所想。

至於灼人的秘密到底是什麼？看完電影，你會發現它之所以灼人，是因為它正真實上演。

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