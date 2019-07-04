孫芸芸夏天穿高領毛衣　飛羅馬等看FENDI高訂秀，先把扇子拿出來

▲孫芸芸（左）、高素榮都是FENDI高級訂製服秀的嘉賓。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

2019秋冬高級訂製服周正沸沸揚揚，孫芸芸、南韓女星高素榮都飛到羅馬準備欣賞FENDI秀，孫芸芸穿著高領毛衣、西裝外套現身桃園機場，比從南韓出發的高素榮更厚重，到了羅馬，她在IG上po出邀請函，包括一把草編的圓扇，這才是夏天必備單品啊！

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▲孫芸芸秀出邀請函及草編圓扇。（圖／翻攝孫芸芸IG）

孫芸芸早已是時裝周常客，從桃園機場出發，她穿著2019秋冬系列的高領毛衣、西裝外套，搭配黑色長裙及白靴，Kan U Large包隨意拎著，和她日常的打扮稍有不同，更加帥氣個性，雖然包得緊緊，但腿打開一站，照樣露出勻稱小腿。

▲孫芸芸現身機場，飛往羅馬看秀。



▲孫芸芸拿的FENDI Kan U bag，83,900元、白色短靴34,900元、墨鏡13,920元。

韓星張東健的老婆高素榮也是FENDI高級訂製服秀的嘉賓，46歲的她保養得很好，穿著2019秋冬系列的黑襯衫，搭配窄管牛仔褲與FENDI Colibri高跟鞋，挽著Peekaboo x-Lite Regular早秋款，寶藍色相當亮麗。

兩名人妻都是長髮、戴墨鏡、帶著大包包出發，姑且不論上飛機方不方便或者季節是不是不太對，比高素榮小5歲的孫芸芸，看起來確實更青春，到了秀場會如何，讓我們拭目以待。

▲南韓女星高素榮的機場裝扮相當簡單，寶藍色的包包很搶眼。



▲高素榮帶的FENDI Peekaboo x-Lite Regular早秋新款，130,000元。

夢幻的高級訂製服秀，通常都在巴黎發表，但FENDI此次選擇回到發源地羅馬，將於當地時間7月4日晚上9點（台灣時間7月5日凌晨3點），在帕拉丁諾山舉行，以「羅馬光榮」為主題，將展演54套服裝，象徵卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）執掌FENDI的54年歲月，懷念並向前進。

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