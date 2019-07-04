想要免費機票遭拒　她怒刷男友信用卡「豪撒15萬小費」

▲為了報復男友，女友使用男方信用卡給出超高金額小費。（圖／示意圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

美國一對情侶上周在佛州坦帕市（Tampa）一家餐廳享用晚餐，女友沃爾夫（Serina Wolfe）當時要求男友買機票給她，遭到拒絕的她竟怒刷男方信用卡，本來晚餐只要55美元（約台幣1700元），她卻給了店員5000美元（約台幣15萬元）小費。

24歲的沃爾夫1日遭到逮捕，據悉她承認使用男友信用卡付出高額費用。她上周與男友在清水海灘附近的「澄澈天空咖啡廳」（Clear Sky Café）用餐，她想說服男方購買飛往紐約州的機票給她，但對方不願意，兩人陷入爭論。

氣憤的沃爾夫刷了男友信用卡，豪氣給予店員5000美元小費。男方隨後看到帳單便質問女友，女方則否認自己亂刷卡，他接著向信用卡公司提出詐欺行為。東窗事發後，沃爾夫遭到逮捕，面臨竊盜罪。

然而，信用卡公司通知該家咖啡館時，店員已拿到5000美元；餐廳老闆肖弗林（Danny Shouvlin）表示，員工向來就跟家人般親密，收回小費的舉動，好像是送孩子聖誕禮物再拿回來；糟糕的是，員工的毛小孩最近去世，她還以為龐大小費是為了鼓舞她。