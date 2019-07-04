「靜脈注射法」可改善生育？　英公司斂財療程要價11萬

▲生育能力並非一蹴可成，是需要長期調養才會有效果 。（圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

英國健康公司「Get A Drip」推出注射「抗衰老水滴」的療法，聲稱可以改善女性的生育力，並收取高達3000英鎊（約新台幣11萬元）的療程費用。然而英國懷孕諮詢處（BPAS）3日跳出來抨擊公司的斂財舉動，指出大量靜脈注射維生素並不能提高生育能力，而是需要倚靠長期攝取和個人健康調養。

綜合外媒報導，Get A Drip早些在西田倫敦購物中心（Westfield London）開設診所，目標將端診所所開始的健康趨勢納入主流，宣稱聘用了合格的醫護人員，並販售「抗衰老水滴」、「情緒促進水滴」等療程，將含有維生素和礦物質的水溶液透過靜脈注射，達到提高生育的效果。產品的起始價格為75英鎊（約新台幣3000元），是最基本的「保濕」藥劑，到最後的療程則是增加到了3000英鎊，宣稱含有抗氧化的穀胱甘肽（GSH）和高劑量的維生素C。

公司創始人錢伯斯（Richard Chambers）表示，這種靜脈注射療法可以幫助人體獲得最佳的營養，效果比透過腸道吸收還要好。然而英國懷孕諮詢處副主任凱薩琳（Katherine O'Brien）3日跳出來抨擊說，完全沒有證據能夠證明這些藥劑可以改善生育能力，讓身處絕望的女性有了希望之後卻又破滅，反而會對她們的情緒健康造成真正的傷害。她強調，這是一種用希望謀取財富的行為。

對此，錢伯斯表示會立即下架這些產品，但是仍然堅持這些都是有科學上的證明，只是效益程度上有些不同。生育局主管巴恩絲（Gwenda Burns）則說明，對於那些想要懷孕的女性來說，醫學上唯一推薦的是葉酸和維生素D的補充劑，並不會因為短期大量注射維生素而改善，反而會造成膀胱的負擔；患有慢性維生素和葉酸缺乏症的人，則是要固定服用口服補充劑，經過長期的調養才會有效果。