巨大火球劃破佛州天際！民眾驚慌報案　警：沒有外星人入侵

▲民眾清楚拍下神秘火球。（圖／翻攝自Twitter／@matthewcusson）



國際中心／綜合報導

美國佛羅里達州當地時間3日凌晨，突然有棵巨大的神祕火球劃過天際，尚未入睡的民眾紛紛拿起手機，拍下著驚人的一幕，在推特上造成一陣風潮。大家都在猜測這到底是流星，還是外星人準備登陸，甚至還有民眾打電話報警。目前根據美國流星學會的說法，這個火球應是從衛星上掉落的太空垃圾。警方也表示，很感謝民眾熱心地報警，「昨晚沒有任何火星人入侵的跡象，也很謝謝大家相信警察有能力對付外星人。」

這顆神秘火球在3日凌晨2點半左右出現在佛州上空，目擊者表示，「這是我此生看過在天上最大的東西，它就像顆大火球，甚至還一分為二。」火球劃破天際的時間持續約30至45秒，佛羅里達州西南岸都有民眾看見，甚至有一名目擊者還嚇得報警，他向警方表示，「我不知道那是飛機、流星還是什麼其他東西，反正就是有東西像火球般從天上掉下來。」

佛州當地警方接獲民眾報案後，幽默地在推特表示，「我們昨晚沒有受到火星人的入侵，但非常感謝你們對警察充滿信心，相信我們能擊退外星人。」根據美國流星學會（The American Meteor Society）的說法，這個神秘火球應該是太空垃圾，最有可能是從2015年中國發射的其中一顆衛星掉下，美國太空總署（NASA）則尚未回應。