宏都拉斯捕蝦船翻覆...26死！疑超載+天氣惡劣造成海難

▲ 宏都拉斯捕蝦船在蚊子海岸外海翻覆 。（圖／翻攝GoogleMap）

國際中心／綜合報導

宏都拉斯（República de Honduras）軍方發言人梅薩（Jose Domingo Meza）3日對外表示，由於天氣惡劣的緣故，一艘捕蝦船當天在宏都拉斯的大西洋沿岸翻覆，造成至少26人死亡、47人獲救，是宏都拉斯至今最嚴重的海上事故之一。

根據《路透社》報導，梅薩提到，這艘70噸重的捕蝦船「瓦里號」（Wallie）從尼加拉瓜與宏都拉斯的的交界（República de Nicaragua）「格拉西亞斯-阿迪奧斯角」（Cabo Gracias a Dios）出發，隨即在蚊子海岸（La Mosquitia）地區的外海翻覆。而是否因為超載造成翻船事件，相關單位還在調查。

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▲。（圖／免費圖庫pixabay）

事故發生後，搜救人員立刻前往現場，救出了船上47人，並將他們送往宏都拉斯東部主要城市倫皮拉港（Puerto Lempira）。然而不幸的是，這起事故仍有26名罹難者，其中包含船長阿爾曼達瑞斯（Austin Hyalock Almendares），他在即將被海浪吞噬的最後一刻，對外發出了緊急求救訊號。

關於捕蝦船之所以翻覆的原因，梅薩猜測，很可能是受到天候不佳所影響，因為在同一天稍早的時候，也有另一艘漁船在同個海域翻覆，所幸船上49人全數獲救。

梅薩補充，目前正值龍蝦季，在禁止捕撈龍蝦的禁令解除後，各種不同的船隻都聚集到宏都拉斯的海岸進行捕撈活動，時間將會一直持續到隔年2月。根據數據統計，宏都拉斯2018年的龍蝦出口額達到4600萬美元（約新台幣14.2億元），其中大多數都銷往美國。