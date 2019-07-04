看《安娜貝爾》被嚇死！？　她目睹77歲男暴斃座位上：旁邊居然坐死人

▲泰國近來傳出，男子觀看安娜貝爾後死亡的消息。（圖／合成圖／翻攝自華納兄弟Youtube與Bernard Channing的臉書）

國際中心／綜合報導

又有人看恐怖電影被嚇死！？泰國渡假勝地芭達雅近來驚傳，一名英國77歲男子在電影院看完《安娜貝爾回家囉》(Annabelle Comes Home)後，被人發現暴斃在座位上。一名女觀眾發現後，趕緊通報戲院工作人員，警方目前正在進行驗屍以確認男子的真正死因。

77歲英男錢寧(Bernard Channing)2日晚間在電影院觀看《安娜貝爾回家囉》，約晚上8點散場時，被一名女觀眾發現他竟然已在座位上死亡，當場嚇得女觀眾失聲尖叫，引起現場一陣騷動。事發後才來到現場的當地居民Monthira Phengrat表示，她在入口處看到一些員工在互相交談，得知電影院裡有個男人死了，「大家情緒都非常低落，不敢相信會發生這樣的事，有的人竟然一直坐在死人附近。」

警方表示，來自英國諾士郡(Notts)蓋德靈(Gedling)的錢寧，是諾丁漢當地一間公司的董事，後來已將遺體送往挽臘茫郡(Banglamung)的醫院進行驗屍，以查明他的死因。其實這已不是第一起有觀眾被恐怖電影「嚇死」的案例，2016年印度也曾傳出，一名65歲男子在戲院觀看《厲陰宅2》(The Conjuring 2)後，心臟病發身亡的不幸消息。

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