孕婦在自家臥室遭刺殺！剖腹救出懷胎8個月男嬰…搶救4天宣告不治

▲男嬰剖腹救出後仍宣告不治。（圖／翻攝自Facebook／Kellymary Fauvrelle）

國際中心／綜合報導

英國一名懷孕8個月的孕婦日前在自家臥室遭刺殺當場身亡，救難人員緊急將腹中胎兒引產後送往醫院，經過4天搶救仍宣告不治。警方先前逮捕的2名嫌疑犯都已被釋放，目前仍不清楚兇手的作案動機。倫敦警方表示，儘管屋內沒有強行進入的跡象，但也不會排除隨機行兇的可能。

26歲女子佛維瑞爾（KellyMary Fauvrelle）上月29日凌晨，在倫敦南區克羅伊登（Croydon）的自家臥室遭人刺殺。倫敦偵查督察長諾曼（Mick Norman）指出，根據監視器畫面，大約在凌晨3點半左右，一名男子走進佛維瑞爾住處，大約10多分鐘後倉皇逃出，當時佛維瑞爾的母親、兩個兄弟、妹妹與侄子都在家中，「事發當時，佛維瑞爾的家人被尖叫聲嚇醒，他的妹妹是第一個進到意外現場的人，不過兇手已經逃走。」

警方獲報後，與醫護人員趕往現場，並將名為萊里（Riley）的男嬰緊急剖腹救出，佛維瑞爾則宣布當場死亡，不過萊里也在4天的搶救後宣告不治。目前萊里的親生父親並沒有被列為嫌疑人，另外兩名遭到逮捕的37歲與29歲嫌疑人，都已經被保釋。

諾曼表示，儘管屋內沒有強行進入的痕跡，但不代表這間屋子夠安全，警方也不會放過任何可能的行兇原因，「可能是隨機殺人，也可能是熟識的人所為，我們會抱持開放心態來調查。」