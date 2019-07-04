握完手又破局　北韓指責美國「癡迷制裁」執意敵對行為

▲川普與金正恩在分隔南北韓的非軍事區見面。（圖／朝中社）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國總統川普上月30日與北韓領導人金正恩在兩韓邊界非軍事區（DMZ）會面，雙方握手並面帶微笑，氣氛相當融洽。然而，北韓駐聯合國使團3日卻指責，美國對北韓採取敵對行為，且癡迷於實施制裁；平壤當局補充，美國把制裁當成解決所有問題的萬靈丹，非常荒謬。

《英國廣播公司》（BBC）報導，儘管北韓與美國近期試圖恢復核武相關談判，前者卻指責後者「不顧一切保持敵對行為」。北韓駐聯合國使團3日表示，美國致函給所有聯合國成員包括法國、德國與英國等，要求這些國家進一步制裁北韓並遣返北韓勞工。

美國發出的信函指控，北韓違反制訂於2017年進口提煉石油的限額。讓北韓不滿的是，這封聯合信件寄出的同一天，川普也提議要與金正恩見面，「這代表美國實際上針對北韓的行為越來越惡劣。美國故意破壞朝鮮半島原有的和平，對此，所有聯合國成員都必須保持警惕。」美方尚未回應北韓的最新聲明。

川普上月30日成為首位踏上北韓領土的美國現任總統，他與金正恩會談近1小時後，雙方同意成立團隊，恢復原本陷入僵局的無核化談判。如今，北韓最新聲明卻對美國顯露不悅。

川普與金正恩去年6月在新加坡舉行歷史性的川金會，雙方當時都致力達成朝鮮半島無核化，但沒有具體議程。今年2月，兩人又在越南河內展開「川金二會」，北韓希望以核武計畫為條件，換取減輕經濟制裁，然而彼此未能達成共識而破局。