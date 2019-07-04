利比亞拘留中心遭空襲　40死、逾80傷「瓦礫混雜屍血」現場曝光

▲收容中心遭空襲後，難民無處可去。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

利比亞首都的黎波里郊區的難民收容中心3日遭到空襲，造成至少40人死亡、80人受傷。現場照片曝光，有多輛救護車忙著將難民送醫，還有許多血、屍體混雜於瓦礫中。

綜合外媒報導，收容中心位於的黎波里郊區的塔朱拉（Tajoura），收容616名的移民或難民，大多是被利比亞海岸防衛隊攔截、想偷渡到義大利的非洲人。不料，該收容中心遭到空襲，造成40人死亡，逾80人受傷，現場滿是血、身體部位、屍體、財物混雜於瓦礫中的模樣。

人權團體表示批評，由政府管理的拘留中心條件太不人道；民族團結政府則是譴責軍事強人哈夫塔爾（Khalifa Belqasim Haftar），相信是他領導的武裝部隊利比亞國民軍所進行的空襲，「襲擊是令人髮指的罪行」。

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▲現場混雜的血跟瓦礫。（圖／路透）

對此，利比亞國民軍否認對拘留中心進行空襲，懷疑拘留中心是被政府結盟的民兵砲轟，但也承認已經沒有「傳統手段」來對付戰爭，會鎖定的黎波里展開大規模空襲。

報導指出，哈夫塔爾率領的部隊擁有埃及提供的戰鬥機、無人機、攻擊直升機以及防雷車輛。哈夫塔爾也曾揚言，要恢復北非國家的穩定，他也獲得了埃及、阿拉伯聯合大公國以及沙烏地阿拉伯的支持。