金習會從不換人…卻3改川金會翻譯員　金正恩神秘舉動含意曝光

▲外界認為，金正恩自己就會說英文，因為不滿川金會的英文翻譯員。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外媒報導

北韓領導人金正恩與美國總統川普（Donald Trump）的「川金會」至今舉行過3次，但3次下來，金正恩連連更換英文翻譯員。對此，外界猜測是金正恩自己就會英文，嫌棄翻譯員不夠優秀。

綜合韓媒報導，2018年6月，第一次川金會於新加坡舉行，當時的翻譯員為金柱成；2019年2月，第二次於越南河內川金會則是由申惠英擔任翻譯員；同年6月30日，第三次在板門店的川金會，則是由30多歲同代中，英文最好的石元赫所擔任。

有趣的是，先前金正恩與中國國家主席習近平5次會談下來，從未更換過中文翻譯員，但卻連連更換英文翻譯員。韓媒猜測，金正恩曾在瑞士就讀伯爾尼國際學校（International School of Berne），自己就能在某程度上聽懂川普的話，可能是不滿翻譯員未能完全傳意或不夠機靈等表現，才會下令更換。

報導指出，由申惠英擔任翻譯員的第二次川金會，川普說完話後，金正恩一度直接接話，沒有等待申惠英翻譯，並轉頭看了申惠英一眼。此舉被外界認為是對翻譯不滿的表現。