泰「連環殺童食人魔」被製成木乃伊示眾！　60年後公開尋找家屬

▲細偉的遺體被擺放在玻璃櫃中「罰站」。（圖／翻攝自Facebook／Poetry of Bitch，下同）



國際中心／綜合報導

泰國60年前有位瘋狂殺人魔，在4年間犯下了6起連續殺人案，最終遭判死刑，後來遺體被製作成木乃伊公開展示，提醒後人千萬別以身試法。這名殺人魔「細偉」（Si Quey）的屍體被展示了60年後，當地醫院決定尋找他的家屬，若1個月內還是沒人來認領，那醫院將擁有他遺體的永久管理權。

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▲細偉當年一個人到泰國謀生，很難找到家屬。



據泰國khaosod報導，細偉原名叫做黃利輝，1921年出生於中國廣東，19歲那年隻身前往泰國生活，原本平靜的日子在他33歲那年變了調，求職四處碰壁還被眾人看不起，心靈逐漸扭曲的細偉在1954年到1958年間連續殺害6名孩童，甚至挖出被害孩童的心臟、肝臟燉成湯來喝，造成各地人心惶惶。

細偉隔年就被判處死刑，並於1959年9月17日被槍決，死後遺體由曼谷詩利拉吉（Siriraj）醫院保管，且供研究人員解剖，內臟全被掏空後再製成乾扁木乃伊，關在博物館中的玻璃櫃展示。醫院2日公告，由於細偉的遺體已經擺放了60年，院方決定公開尋找細偉的家屬，如果1個月仍沒人出面認領，醫院將繼續保管他屍體並保持展示狀態。

報導指出，細偉當年是一個人到異鄉打拼，並沒有親友陪同，大家對於他的真實背景也不了解，況且已經過了60年，朋友或許都已經不在人世間。