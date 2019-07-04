G20才結束　美媒：川普政府打算軍售台灣66架最新F-16戰機

▲圖為漢光35號演習「彰化戰備道起降實兵操演」。（圖／國防部提供）



國際中心／綜合報導

美國《外交政策》（Foreign Policy）雜誌報導，兩名相關官員透露，美國總統川普與中國國家主席習近平在G20峰會期間同意重啟貿易談判後，川普政府計畫軍售台灣66架最新版本F-16戰機，此外，還有另一項價值約26億美元的軍售案列入考慮中。

台灣今年向美國提出要求採購最新66架F-16V Block 70型戰機；不過這項交易的商談時間超過預期，關於戰機價格與如何配置都卡關。《外交政策》今日則援引匿名官員消息指出，川普政府打算對台軍售66架最新F-16戰機，還有另一項約26億美元的軍售案。

報導指出，雖然軍售案還沒正式通過，但若履行可能會惹怒北京；美中先前才在G20峰會期間達成重啟談判的共識，川普也同意放寬對中國科技巨頭華為的限制，允許在沒有國安疑慮的情況下，美企業可以販售產品給華為。

官員透露，F-16戰鬥機的軍購案還沒達成目標，美國防部與國務院必須正式針對軍售提案，並於8月前告知參議院與眾議院。對此，美國會議員有30天可以對軍售案表達意見。

川普先前已考慮展開另一項價值約26.51億美元（約台幣831億元）的軍售案，內容包含重型坦克等武器；然而，售台最新版本F-16戰機的舉措對於北京可能更為強烈。中國外交部發言人耿爽3月就表示，針對美方軍售台灣，中方抱持堅定的反對立場。