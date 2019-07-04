傳教士「穿白袍假冒醫師」烏干達執業　母控：害死數百名孩子

▲SHC經常在社群媒體貼出烏干達婦女、孩童的照片。（圖／翻攝自臉書／Serving His Children）



國際中心／綜合報導

美國維吉尼亞州傳教士巴赫（Renee Bach）多年在烏干達經營非營利慈善事業，她穿上白袍、掛著聽診器，並替孩子提供醫療服務。然而，她卻被指控她沒有證照並假扮成專業醫師，讓家長相信她具有純熟醫術，結果導致母親的嬰兒死亡。

CNN報導，巴赫經營的機構「服務他的孩子」（Serving His Children，SHC）在烏干達被指控為無照醫療設施。提出民事訴訟的原告為WPI，這是一個倡導烏干達女權的組織；還有祖貝達（Gimbo Zubeda）、安內特（Kakai Annet），兩人指控自己的嬰兒被巴赫害死。

WPI於1月提出訴訟，聲稱巴赫與她的組織非法使用藥物，還向弱勢兒童提供醫療服務，「巴赫不是專業醫療人員，她是SHC創始人，把單位描述為宗教非營利組織。」

巴赫去年在維吉尼亞州接受採訪，她提到自己專注解決營養不良的問題，「我們提供預防性護理計畫以及治療服務。」然而，根據WPI與其他母親說法，巴赫的種種行為讓她被視為醫師，她經常穿著白袍並替孩子提供醫療服務。

SHC兩名前員工也誤認巴赫是專業醫師；CNN已聯繫這名傳教士以及她的父母，尚未得到回覆。巴赫的律師吉布斯（David Gibbs）則向CNN發布聲明指出，巴赫與烏干達的專業醫療人員一起工作，她習得相關技能，且在緊急狀況下協助護理師與其他醫療人員。

SHC網站截圖中，可以看到巴赫擁抱一名年輕女孩；有段文字寫道，SHC每年拯救、改變數百人的生命，巴赫對烏干達的孩子充滿熱情，喜歡親自參與醫療保健服務，還有指導小孩們的母親。

訴訟聲稱，巴赫與機構的行為導致「數百名兒童」死亡，還援引一名前員工提到自己把小孩屍體送回家。SHC一名前司機奧爾維尼（Charles Olweny）指稱，他在機構工作8年，每周都會把至少7到10具屍體送回村莊，他會提供5萬烏干達先令、小棺材還有一袋玉米當成慰問。

對此，吉布斯認為奧爾維尼的證詞完全錯誤，相較之下，SHC經營10年內，有3600名兒童接受治療後獲救，105兒童則死亡。據了解，SHC於2015年已關閉，病童則被轉移到政府的醫療機構。

紐約大學醫學院醫學倫理學系創辦人卡普蘭（Art Caplan）表示，巴赫所為在道德上是可怕的，「當你現身在貧窮國家，穿著白袍，掛上聽診器，表現就像醫師，讓絕望的人們相信你。背叛這種信任感，是一種最糟糕的事。」

吉布斯表示，巴赫確實幫助醫師與護理師，也接受大量醫療訓練，可以實施CPR或打針，「指控她冒充為醫師或把自己當成護理師，這種說法是無稽之談。」巴赫預計將暫時回到美國，未來繼續出庭。