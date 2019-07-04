紅燈區考慮「拉上窗簾」　阿姆斯特丹市長：為了保護性工作者

▲阿姆斯特丹正飽受遊客過多的困擾。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合外電報導

為了吸引嫖客，穿著暴露的性工作者在街邊大片櫥窗裡擺弄身姿，也因此讓荷蘭阿姆斯特丹的紅燈區全球知名；然而隨著響亮名聲而來的遊客比嫖客多太多了，也因此衍生出許多問題，於是當地市長提議加裝窗簾和撤掉展示櫥窗，以保護性工作者的安全。此舉如果成真，紅燈區的面貌將會大大改變。

根據《美聯社》（the Associated Press）報導，阿姆斯特丹（Amsterdam）市政府3日發出聲明，市長霍爾斯瑪（Femke Halsema）將在7月結束前進行2次會議，和性工作者以及居民討論紅燈區未來的4種規劃走向。到了9月，市議會也會針對這項問題進行討論，再縮小議題範圍進行財務和法律上的研討。

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▲未來阿姆斯特丹紅燈區的展示櫥窗可能都會被撤掉。（圖／達志影像／美聯社）

提議的內容包括在窗戶上加裝窗簾、撤掉所有設有展示櫥窗的店家，以及乾脆把性交易的場所移去國內其他地方。市長表示，這樣做是為了保護性工作者的安全，以及減少過多的遊客為當地居民及商家帶來的問題和困擾。

紅燈區已經佇立在阿姆斯特丹河畔長達數個世紀。近年來，阿姆斯特丹政府一直試著減少櫥窗數量，並改善當地的名聲風氣，但一直成效不彰。這項聲明的內容深深影響紅燈區330位性工作者和附近居民的生活，也透露官方早就想要將這座如今已變得吵鬧擁擠的歷史大城「清一清」了。