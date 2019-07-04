南九州蝦野高原雨量「破1000毫米」！豪雨持續中　113萬人避難

▲九州連日豪雨成災，宮崎縣都城市部分路段積水。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合外電報導

日本九州破紀錄大雨持續，鹿兒島縣與宮崎縣首當其衝，截至3日晚間10時，鹿兒島已經有至少4人受傷。氣象廳持續發布最高級別的「避難指示」，影響人數擴大至113萬人。氣象廳指出，部分地區土石流、洪水警戒達最高等級，過去6天內累積雨量已達1000毫米，而4日上午仍會有激烈降雨發生，呼籲民眾立刻前往安全地區避難。

日本NHK引述警方和消防人員消息，在鹿兒島縣內共有4人因駕車通過土石崩塌路段而受傷。截至3日晚間10時（以下均為日本當地時間），鹿兒島市、日置市、志布志市、垂水市合計有1棟房屋全倒、4棟半倒，以及6棟部分損壞。另外，確認有27棟房屋發生受災情況不等的淹水災情。

大雨也造成多地發生坍方、土石流災情，其中鹿兒島縣境內共通報21起山坡崩塌，其中有16起集中在鹿兒島市。此外，鹿兒島縣南薩摩市萬之瀨川水位自3日下午起觀測到氾濫警戒值，截至4日0時30分水位仍未下降，氾濫危險情況持續超過10個小時以上；宮崎縣也有2河川水位超過危險值，為防止決堤危險，當地政府已經呼籲民眾避難。

▼南鹿兒島車站附近發生山體滑坡，危及通行電車。（圖／達志影像／美聯社）



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日本氣象廳指出，在宮崎縣與鹿兒島縣交界的蝦野高原（えびの高原），自6月28日起累積雨量已經超過1000毫米；鹿兒島市、南薩摩市、日置市、鹿屋市輝北、曾於市、宮崎縣日南市油津等8個觀測點，過去72小時雨量也在500毫米至700毫米之間，均打破有觀測以來歷史紀錄。

截至3日晚間11時24小時內最大降雨地區分別為鹿兒島縣鹿屋吉ケ別府459毫米、曾於市418.5毫米和鹿兒島市368毫米，單日降雨量均已超過往年7月份的平均降雨量。

氣象廳預報，九州南部地區截至4日傍晚，仍可能出現1小時50毫米以上的強降雨；四國與近畿地區在4日中午前也可能發生局部地區強降雨。詳細預報方面，至4日傍晚為止的24小時累積雨量，九州南部預測達300毫米、九州北部250毫米、四國與近畿200毫米、東海地區200毫米、鹿兒島縣奄美地區150毫米，北陸地區則為100毫米。

▼日本氣象廳針對九州南部持續發布「土砂災害警戒情報」。（圖／翻攝自日本氣象廳）

