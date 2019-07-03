不滿女友愛貓多過愛他　華裔男將貓從7樓扔垃圾槽重傷

▲希芭拉當晚被人發現時，正卡在垃圾滑槽的底部。(圖／RSPCA照片)

國際中心／綜合報導

澳洲雪梨一名華裔男子因為不滿女友愛貓多過愛他，在妒火中燒下竟然一再作出虐貓行為。當中包括一次將貓咪扔下7層樓下面的垃圾糟，讓牠身受重傷。

該名男子周一(1日)被裁定兩項虐待動物罪罪名成立，被判罰款6000澳幣(約13.2萬元新台幣)、接受兩年社區改造處罰令、以及3個月的強化懲戒令。法庭同時禁止他在10年內購買、收養或看管任何動物。

這名虐貓男子是21歲的余岳(譯音，Yue Yu)。他被控的罪行之一，是去年4月27日時，將女友的布偶貓(Ragdoll cat)希芭拉(Hibala)扔到7層樓以下的垃圾滑槽(garbage chute)。 希芭拉當晚被人發現卡在垃圾槽底部後，才終於被救出來。經獸醫檢查後發現，牠的尾巴嚴重骨折、尾骨露出以及嚴重發炎，三分之二尾巴已壞死，須切除保命。

希芭拉住院4天後，還是回到主人及余岳身邊。無奈兩個月後的同年6月，余岳又趁著女友出國時虐貓。期間女友要求余岳把希芭拉的照片傳給她，卻發現貓咪的鼻子受傷。女友請一名友人帶愛貓去看獸醫，確診牠左前爪嚴重骨折。眼、耳和鼻都受傷；部分貓爪嚴重感染，必須切除。

女友回來後，馬上跟余岳分手，帶著貓搬離原來的住處。後來，余岳因為違反「防止虐待動物法」(Prevention of Cruelty Act)遭到起訴。法官表示，余岳認罪時態度良好，讓他躲過牢獄之災。

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▲因為主人的男友是個醋罎子，慘遭虐待的布偶貓希芭拉。(圖／RSPCA照片)