奧斯塔羅12星座一周運勢0708-0714　獅子小破財、射手職場開桃花

20190708-0714奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：天蠍座事業運最旺！在學／事業方面，下周將出現許多選擇機會，並且也有接到更多工作的可能性，雖然下周在學／事業方面顯得較辛苦，但預見之後的狀況相當良好，所以奧斯建議下周要好好把握做事的機會囉！

TOP2：射手座愛情運最旺！下周兩人對於情感的需求度增加，並且變得更加體貼，而對方也願意努力為這段情感付出，而單身的朋友，下周於工作上有不錯的桃花機會，要多注意一下了。

TOP3：魔羯座金錢運最旺！正財運優於偏財運的狀況之下，奧斯建議你多著重在本業上，獲得的報酬將大上許多喔！

本周需注意星座

1.處女座事業運需要留意：下周在學／事業方面，容易有錯誤判斷與決策，而工作上也顯得浮躁許多，所以下周在工作事業方面要多沉住氣，避免讓情緒影響到工作。

2.水瓶座愛情運需要留意：留意雙方的腳步與目標是否相同，因為愛情是共同努力的，不過，前提是雙方的目標要差不多，不然對情感可不會有助益喔！

3.金牛座金錢運需要留意：正財運平穩，偏財運較不好，如果想買樂透那就要有做善事的心理準備。

牡羊座

開運顏色：紫色

幸運數字：12

整體運勢★★★★

解析：對於現況的不滿足，讓牡羊朋友下周變得積極許多，另外，下周的態度與想法將會變得踏實，因此下周各方面都將立下不錯的基礎，而過往的經驗也讓自己變得安心許多，同時，下周的學習運相當良好，所以一定要把握這難得的學習運喔！

愛情運勢★★★★★

解析：雙方積極踏實的為這段感情努力著，將會立下還不錯的感情基礎，而雙方下周也能有無憂無慮的感情生活，會是順心愉悅的感情周期。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：自我能力的提升，在下周完全的反應於工作上，而踏實的工作態度也將展現出來，因此也讓自己顯得游刃有餘喔！

金錢運勢★★★★

解析：正財運相當理想，奧斯建議下周多著重在理財與本業上，有機會為你帶進不錯的錢財喔！

金牛座

開運顏色：黃色

幸運數字：36

整體運勢★★

解析：下周金牛的朋友，累意或瑣碎的事情將充滿在你的生活中，讓你下周感到煩躁與厭倦，另外，因為這樣的狀況也導致一些問題的產生，所以下周要多加注意，適時的放鬆自己後，或許就能改善狀況喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方雖然都願意為這段情感努力，但卻忽略對方的想法或感覺，導致這樣的努力打了折扣，同時，也加上彼此對於情感的想像太過美好，所以下周面臨現實狀況時，將會感到些許落差。

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業的部份，則無太大的起伏，基本上就是平穩的一周，這對於一般上班族來說是件好事，代表你在目前的工作環境中平穩行事。但若是自有事業的朋友，下周則要注意事業停滯的狀況，要抓緊腳步多努力些了。

金錢運勢★

解析：正財運平穩，偏財運部份較不好，如果想買個樂透，那就要有做善事的心理準備喔！

雙子座

開運顏色：綠色

幸運數字：98

整體運勢★★

解析：下周雙子朋友則顯得小心許多，面對許多事情都放不開自己，原因大多是自己尚未準備好，所以無法面對事情，不過，也因為過度保護，讓自己的發展受到了許多的限制，而這樣的狀況也影響你的錢財方面，有守財奴的狀況。

愛情運勢★★

解析：下周對於情感上的付出開始計較了起來，同時，也將自己變成吝嗇付出的一方，而這樣的狀況將導致爭吵出現，奧斯提醒下周要多避免這樣的想法產生，以免影響了另一半。

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，顯得綁手綁腳的，雖然仍然有把自己的分內工作做好，但對於上司交代的事情就顯得較提不起勁，因此錯失了許多表現自己的好機會。

金錢運勢★★★★

解析：偏財運勢優於正財運，下周理財觀念增強許多，懂得規劃對自己有利的理財方式，讓自己有機會多進點錢財喔！

巨蟹座

開運顏色：紫色

幸運數字：84

整體運勢★★

解析：下周巨蟹朋友則顯得渾噩許多，過往自傲的自制能力，將在下周變得灰暗許多，並且不太懂得規劃，讓自己變得不是那麼的令人安心，奧斯提醒下周要多留心自己，避免一時的渾噩或情緒的煩躁，進而影響日後的狀況。

愛情運勢★★

解析：揮霍狀況同時存在於情感裡，也覺得另一半的體貼與付出是理所當然，甚至也動搖了自我情感的忠貞，奧斯提醒下周要注意一下囉！

事業（學業）運勢★★

解析：付出與收穫不成正比的一周，讓自己開始懷疑努力的初衷是什麼，並且也開始動搖自己的信心，不過，奧斯要提醒這樣的狀況只是短暫的，千萬別因此影響自己太深了。

金錢運勢★★

解析：莫名其妙的花費，讓自己下周的經濟吃緊許多，所以要多避免不必要的開銷以及花錢的狀況。

獅子座

開運顏色：天空藍

幸運數字：74

整體運勢★★

解析：下周獅子朋友，無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活裡，有那麼點守舊的狀況發生，另外，因為這樣的狀況，也讓自己停留在過去，並且不太願意踏出新的一步，所以下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活喔！

愛情運勢★★

解析：下周兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯建議下周多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執都容易讓另一半往心裡去，並不是會算隨時間淡掉的爭執，所以下周主動退讓會比較好喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業方面，對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶影響到上司或同事對你的評論，所以下周工作時要多加把勁，並且面臨問題也要適時向外求援。

金錢運勢★

解析：正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷，也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳。

處女座

開運顏色：翠綠色

幸運數字：41

整體運勢★★

解析：下周處女朋友面對人、事、物時，將感到諸多的不順利，不論是計畫受阻或是過往順利的事在下周有了狀況，都暗示下周將會是個挺不順的周期，因此奧斯建議下周要多注意一些，以免影響日後的狀況。

愛情運勢★★

解析：雙方的價值觀在下周開始出現落差，或許是遇到什麼事情，才讓雙方感到價值觀的差異，所以下周也有爭執的狀況存在，因此奧斯建議下周的脾氣要再緩著些，千萬別讓上述的狀況影響彼此情感囉！

事業（學業）運勢★★

解析：下周在學／事業方面，容易有錯誤判斷與決策，而工作上也顯得浮躁許多，所以下周在工作事業方面要多沉住氣，避免讓情緒影響到工作。

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不佳，奧斯提醒下周多避免小試身手或是投資等狀況，其中，也有破財的狀況存在，要多留意了。

天秤座

開運顏色：灰色

幸運數字：15

整體運勢★★★★

解析：天秤座的朋友，下周對於自己的事情都能靈活掌握，並且良好運用自己的能力，讓自己在下周感到萬分的安心，同時，對於自己的信任感也提升許多，所以下周將會是備感踏實的一周，要好好把握了。

愛情運勢★★★★

解析：雙方下周將面臨轉捩點，有機會朝向更好的方向或是停留在原地，所以奧斯建議下周在感情上，如果有想改變的想法，像是相處方式、溝通方式等，一定要好好把握，因為結果將會相當良好喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：在學／事業方面，下周將出現許多選擇機會以及更多工作的可能性，雖然下周在工作／學業方面或顯得較辛苦，但可以預見之後的狀況相當良好，所以下周要好好把握做事的機會喔！

金錢運勢★★★

解析：錢財花費較大，要多注意開源節流，避免因為一時的花費讓自己的經濟壓力吃緊喔！

天蠍座

開運顏色：咖啡色

幸運數字：53

整體運勢★★

解析：下周天蠍朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受一些超出自己能力的事情，導致自己感到壓力，另外，以目前舊有的事情來說，也存在著無法控制的隱憂，因此下周要先將自己分內的工作做好，再去接受其他工作的請求，不然最後連自己分內的工作也搞砸，可就本末倒置了。

愛情運勢★★

解析：在感情運勢方面，下周的溝通出現了問題，原因來自於下周情緒起伏較大，所以對另一半誠意十足的溝通無法接受，另外，如果感情不忠誠的朋友，下周有機會被發現喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，下周將出現許多選擇機會，並且也有接到更多工作的可能性，雖然下周在學／事業方面顯得較辛苦，但預見之後的狀況相當良好，所以奧斯建議下周要好好把握做事的機會囉！

金錢運勢★★★

解析：下周錢財花費較大，不必要的開銷將造成經濟壓力，要多注意開源節流，避免因為一時的花費，讓自己的經濟壓力吃緊許多。

射手座

開運顏色：紅色

幸運數字：57

整體運勢★★★★

解析：下周射手朋友有更加穩重且踏實的態度，面對許多事情或工作都能穩扎穩打的做起，這樣的態度也讓自己對事情的掌握度提高，並且讓周遭朋友感到安心許多，特別是一直以來堅持或努力的朋友，都將在下周看到成功的曙光，奧斯建議要好好把握囉！

愛情運勢★★★★★

解析：下周兩人對於情感的需求度增加，並且變得更加體貼，而對方也願意努力為這段情感付出，而單身的朋友，下周於工作上有不錯的桃花機會，要多注意一下了。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，踏實的工作態度立下了良好的基礎，另外，特別是業務性質或有加薪機會的朋友，下周也有望稍來些好消息喔！

金錢運勢★★★★

解析：正偏財運皆還不錯，若問加薪有蠻大的機會，另外，投資方面也可以多留意，因為下周或許會有不錯的投資報酬或機會喔！

魔羯座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：90

整體運勢★★★★

解析：下周魔羯朋友對生活的滿意度將大上許多，過往的努力在下周開始得到回報，而這樣的狀況也讓自己停下忙碌許久的腳步，讓生活感到充分的休息，不過，暫時的休息是好的，但別因此停下向前的腳步。

愛情運勢★★★★

解析：雙方在感情中的互動增加，讓感情溫度提升許多，所以雙方也都願意為了這段關係努力，另外，單身的朋友下周可多留意朋友間的介紹，或許會有不錯的對象出現。

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周在學／事業方面，顯得游刃有餘，面對許多工作都能夠妥善處理，並且動起自我成長的念頭，將會是個上進的周期，好好把握了。

金錢運勢★★★★

解析：正財運優於偏財運的狀況下，奧斯建議多著重於本業上，獲得的報酬將大上許多喔！

水瓶座

開運顏色：白色

幸運數字：34

整體運勢★★★

解析：水瓶朋友下周要注意，目前看似平穩的狀況下周都將動搖起來，另外，奧斯提醒下周多花點心思留意細節，因為下周有疏忽細節導致錯誤的狀況存在。

愛情運勢★★★

解析：留意雙方的腳步與目標是否相同，因為愛情是共同努力的，不過，前提是雙方的目標要差不多，不然對情感可不會有助益喔！

事業（學業）運勢★★

解析：工作內容有失衡的可能，有可能是被指派較多的責任或是工作業務突然加重，所以下周將是過渡的一周，需要多注意了。

金錢運勢★★

解析：正財運不佳，對於花費要多加節制，並注意突如其來的金錢支出。

雙魚座

開運顏色：橘色

幸運數字：01

整體運勢★★★★

解析：平衡安穩的元素，將充斥在雙魚朋友下周的生活中，而過往的努力在下周開始獲得回報，對於現況也感到滿意，但若是過去偷懶的朋友，下周的收穫程度可就差強人意了，另外，奧斯要提醒下周的物質欲望將提升許多，要多留意金錢上的平衡，可別衝動消費導致月底生活拮据。

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於彼此的認同度提高許多，並且也認定雙方是未來的伴侶，不過，奧斯提醒要多留意另一半的需求，因為下周對方將會是蠻需要你的喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：在學／事業方面，將對目前的生活感到知足許多，並且安於現況的發展，此外，若是自有事業的朋友，下周的營運狀況都還算不錯，應該會讓你感到滿意許多喔！

金錢運勢★★★

解析：正財運優於偏財運，若習慣小賭的朋友，下周要多加注意，可別太過投入影響自己的經濟狀況囉！

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