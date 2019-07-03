日本掀起黑物熱！從彩妝看性格、你是眼線派還是睫毛膏派？

▲黑物彩妝是左右眼妝的靈魂關鍵。

記者曾怡嘉 / 台北報導

最近日本最紅的美妝關鍵字居然是「黑物」，什麼是黑物呢？日文中常用的黑物所指的是黑色的電器，如電視、錄音機，但其實也被日本美妝界拿來廣泛使用，「黒物彩妝」專指畫出為黑色的彩妝品，通常為補充毛髮類型的產品，像是眉筆、眼線到睫毛膏其實都是「黒物」。

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▲眼線和睫毛膏都是女生化妝包中的重點單品。（圖／翻攝自IG/emisuzuki_official）



日本研究指出，女生彩妝都脫離不了「黑物」，就是愛它有神又銳利的妝感。但如果各重點部位只能選擇一個產品，在眼妝部份，你會選擇畫上眼線還是睫毛膏？根據網路調查，68%的女孩屬於「眼線派」，利用爐火純青的技巧，畫出偽微整型視覺放大眼眸；而剩下32%的女孩則是「睫毛膏派」，讓雙眼立馬睜開就炯炯有神。



這個調查不僅能看出你的彩妝習慣，更能測出你的性格，而你又是哪一派呢？

▲dejavu就是不暈柔霜眼膠筆，350元。

選擇眼線的你，注重的是眼角那若有似無勾魂的魅力，透過眼型的描繪，畫出放大N倍的雙眼！曖曖內含光，屬於人群中較低調、不愛搶奪目光，但是卻很有一套思考及想法，是默默能在群體中創造影響力的角色。





▲dejavu 粉紅大砲濃密進化睫毛膏，390元。

選擇睫毛膏的女孩，注重的是散發神采奕奕的光芒，就是要在每個眨眼之際，閃的不容你忽視！在不同群體當中常常都是眾人的焦點，也具有領導風範，有著獨特的個人魅力，更是帶領大家一起往前衝的角色。

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