師法菲律賓 印尼要把美、歐的「毒垃圾」送回去！

▲印尼師法菲律賓，要把來自美國、澳洲和歐洲國家的「毒垃圾」送回去。（示意圖／路透）

國際中心／綜合報導

今年5月底時，裝著加拿大垃圾的貨櫃船離開菲律賓蘇比克港，起航前往溫哥華。如今，印尼也要把來自美國、澳洲和幾個歐洲國家的「毒垃圾」送回去。

印尼《雅加達郵報》周二(7日)報導，當地時間7月1日，巴淡海關辦公室收到一封來自印尼「環境和森林部」的信後，正在將49個已被證實含「有毒廢棄物」和垃圾的貨櫃送回來源國，包括美國、澳洲和幾個歐洲國家。

據報導，「環境和森林部」稍早前表示，已將5個貨櫃的垃圾運回美國。之前他們發現，在這些本該只有清潔廢紙的垃圾裡，存在著「大量」尿布、廢塑膠、木材、布料和鞋子。

後來，「環境和森林部」宣布將再檢查65個貨櫃。 巴淡海關辦公室負責人布拉塔(Susila Brata)7月1日告訴《雅加達郵報》說，65個貨櫃裡，已有49個被證明違反進口條例。

布拉塔說，經實驗室檢查證明，有38個貨櫃內含有害、有毒廢棄物；11個貨櫃內裝有垃圾，還有16個貨櫃已獲准運回給進口商。布拉塔表示，他們下一步會向進口商發出通知，要求他們把這些貨櫃退回來源國。