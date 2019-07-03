《空中急診英雄》超正實習醫生新木優子　仙氣看秀加碼露大腿

▲日本女星新木優子受邀到巴黎看DIOR高訂秀。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

巴黎高訂周是本周時尚圈大事，受邀的各國明星也紛紛飛往當地出席盛會，日本新生代女星新木優子也受到DIOR（迪奧）邀請，坐在秀場頭排欣賞2019秋冬高級訂製服系列。她穿上薄荷綠薄紗禮服，在秀場外的花園拍照，活脫脫就是一名充滿仙氣的花仙子。

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▲新木優子正式走進秀場前，在外面的小花園內拍照。（圖／翻攝新木優子IG）



新木優子近期與DIOR關係頗好，此次受邀出席高訂秀，雖然沒有穿上最新一季的服裝出席，但卻相當有代表性，因為她穿的2017春夏系列高級訂製服，是DIOR當年打破70年慣例，首度找來女性設計師Maria Grazia Chiuri首季高級訂製服，是相當具有代表性的系列作品。

▲新木優子穿的2017春夏系列高級訂製服，是創意總監Maria Grazia Chiuri入主後首季高級訂製服作品，有代表性意義。（圖／翻攝新木優子IG、NOWFASHION）



▲新木優子近期與DIOR關係不錯，先前也曾曬出其他穿搭造型與手袋。（圖／翻攝新木優子IG）



新木優子不執著與最新的設計，選擇這套薄荷綠色薄紗禮服，確實適合她的年紀，青春洋溢，平口剪裁不過度裸露，卻能優雅的展現25歲的性感，胸前到裙襬上的立體小花、微微垂墜在手臂上的肩帶更加強甜味，渾身散發浪漫氣息。

▲新木優子連曬超過20張薄荷綠禮服的照片，可見本人真的很愛這套造型。（圖／翻攝新木優子IG）



另外，薄紗材質讓裙襬透度能直接看穿新木優子大長腿，拿出嫩妹的真本錢，若隱若現的耍性感，也難怪她本人對這套造型滿意的不得了，連發了超過20張照片獻給粉絲。

▲仔細看這件禮服設計，透視裙襬能展現新木優子的大長腿。（圖／翻攝新木優子IG）



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25歲的新木優子，擁有一張激似混血兒的臉孔，小學就被星探發掘，至今已出道13年，是日本演藝圈冉冉升起的新生代女星，有望接棒上戶彩、長澤雅美、新垣結衣、石原里美等人成為「國民女演員」。近期她在《空中急診英雄3》飾演實習醫生，與新垣結衣、山下智久、戶田惠梨香等人同台飆戲，也頗有世代傳承之感。

▲新木優子（後排右一）與山下智久、新垣結衣、戶田惠梨香等前輩同台飆戲。（圖／翻攝官網）



▲新木優子在《空中急診英雄3》演一名實習醫生。（圖／翻攝官網）