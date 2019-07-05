最讓女生反感的男性TOP5　媽寶只排第4，第1名超有感

▲幾種男性類型引人反感。（圖／pakutaso）

編輯／借借

許多男生的都認為「男人不壞女人不愛」，事實上可能不是你想得這麼簡單，現代社會已經有很多獨立的女生，之前有網友對網路聲量進行分析調查，發現5項最讓女生反感的男性特質，還找不到女友的男性請快看看自己是否入列！

TOP 5 控制狂

或許有些人覺得男友是控制狂，對方會覺得很甜蜜，事實上過了蜜月期後很多女生都覺得很煩，不但每日要報告行程，連跟誰說話、說了什麼都要講得一清二楚，還有些男生還沒決定在一起，只是出來喝個咖啡就開始管東管西，到哪都要跟也讓人覺得太離奇了。

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▲走到哪跟到哪，太粘人也不行。（圖／pixabay）

TOP 4 媽寶

做任何決定都要問媽媽，甚至身上的衣服都是媽媽挑的，說實話孝順沒有什麼不好，但過度依賴也很糟糕，最重要是完全沒有主見、也無法承擔任何決定，女生跟著你也只是辛苦而已啊。

TOP 3 態度輕浮

針對認為講髒話才有男子氣概的人們，勸你們趕快導正這種念頭，因為就外人看來，動不動把髒話放在嘴邊的人，就是個輕浮的小屁孩，還有很愛開黃腔的男生，這樣的行為一點都不能為你們加分，還是再把幽默感練得更高段一點吧。

▲態度過於輕浮給人不穩重的感覺。（圖／pixaxay）



TOP 2 白目沒禮貌

有些人我行我素慣了，會不考慮其他的人會不會尷尬，這種就是白目的意思，多考量其他人的感受不會少塊肉，也能讓你變得更成熟一點。

TOP 1 自以為是

這種人其實男女都會有，但「公主病」總是比「王子病」更多人用，擁有自信是好事，但太過吹噓就變得外強中乾，無論是很有錢、長得很帥或是成績很好，自以為是的態度反而招來不屑，而且過度自滿的人都覺得是別人的問題。

▲過度自滿的態度也不行。（圖／pakutaso）