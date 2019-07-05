【奧斯塔羅】你是個在意流言、八卦的人嗎？

我們常說嘴長在別人身上

管不了別人說什麼

但面對關於你的八卦

你會在意嗎？

今天就跟著奧斯一起來看看

你會在意關於你的流言、八卦嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇這組牌的朋友，其實你內心是個滿脆弱的人，這樣的牌組代表情緒與感情用事，所以內心深處的你算是個感性的人，面對別人口中的你，並不是不在乎，只是不太會去表達出來，大多的時候只會於內心感到不愉快，並且你還滿在意他人對你的評價，尤其是你特別在意的事情，不過，奧斯要提醒你，有時候嘴長在別人身上，我們無法可管，所以自己還是要懂得調適喔！

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選擇這組牌的朋友，該說你們內心強大，還是根本就活在自己的世界呢？基本上你不是個會在意別人評價的人，對你來說，如果有人會因外界對你的評價，而去影響了你們之間的關係，那這樣的朋友對你來說，就會覺得不足掛齒，雖然會感到不快，但這樣的狀態通常一下子就好了，畢竟，你了解這些事來得快去得也快。

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選擇這組牌的朋友，基本上你就是挺理性的人，這樣的牌組代表理性與直接，所以你在和別人相處時，從來都不會拐彎抹角，並且也擅長分辨與思考事情，而這其實就像你的個性一樣，只要面對八卦或評論時，你都不會與人起爭執，反而會思考問題出在哪邊。

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選擇這組牌的朋友，你大多時候像個遠離世俗的人，這樣的牌組代表獨立與想法，因此你不是會隨波逐流的人，因為你有自己的想法與在意的事情，所以你只會對自己在意的事情澄清，另外，因這樣的牌組有離群索居的隱喻，所以你也是個喜歡安靜的人，簡單來說你適合平淡樸實的生活喔！

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