恐怖魔術師「羽絨被藏腐屍」8個月　邀朋友觀賞…塑膠袋一掀崩潰！

▲變態魔術師藏腐屍8個月。（圖／翻攝自MET POLICE）

記者陳亭伃／綜合報導

英國倫敦北部日前發生一起兇殘的案件。一名業餘的魔術師因為和毒販有糾紛，竟將對方殺害，並且關放在閣樓裡，甚至還邀請朋友到家中觀賞「套頭悶屍」，全案曝光後，毒販的母親悲傷表示「兒子一直很乖巧，不知道為什麼會淪落到這樣的下場。」

綜合外媒報導，37歲的霍普金斯（Gary Hopkins）與17歲的阿里（Ardi Ali）發生糾紛，沒想到霍普金斯竟毆打、刺殺對方後，以棉被包裹屍體，接著以塑膠袋套住對方的頭，就這樣關在閣樓中長達半年。阿里的母親因為遲遲找不到兒子，最後只好找來私家偵探協助調查。

不久私家偵探果然透過關係，找到了被邀請去到了霍普斯金家「觀賞」遺體的朋友，該名朋看到閣樓裡的屍體時，心裡震驚在返家後報警。霍普金斯表示自己並沒有殺人，但經過審判調查，確定他確實犯下謀殺、過失殺人等罪，另一名女性友人則因為協助處理遺體被判刑27個月。

阿里的母親悲痛表示，「兒子相當乖巧、善良有趣，大家都很喜歡他，一家人從索馬利亞逃到英國都是為了安全，卻沒想到卻發生這樣的事情。法官也表示，「人的生命都是珍貴的，沒有人知道這8個月都發生什麼事情，但現在你必須要為此負責。」最終霍普金斯被判無期徒刑。