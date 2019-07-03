日氣象廳再發避難令！急撤鹿兒島、宮崎99萬居民　自衛隊已待命

▲3日下午九州地區發布土石流警報。（圖／翻攝自日本氣象廳）



國際中心／綜合報導

日本西南部連日豪雨不斷，氣象廳在當地時間2日下午3點半，針對鹿兒島縣與宮崎縣共99萬人，發出最高等級的「避難指示」，要求居民立刻前往避難所。氣象廳指出，這些地區的土石流警戒已達最高級，尤其九州的南部地區，過去4天以來的降雨量已累積達1000毫米，且雨勢還會持續，居民與旅客千萬不可輕忽。

氣象廳2日上午撤離鹿兒島市近60萬居民後，下午再針對鹿兒島縣的鹿兒島市、日置市、霧島市、市來串木野市、南薩摩市、姶良市、大崎町全區、垂水市、南九州市與宮城縣日南市發布「避難指示」，要求以上地區約99萬居民立刻前往避難所。另外也對鹿兒島縣、熊本縣與宮崎縣其他地區共93萬人，發布第二等級的「避難勧告」，請居民做好危險程度升高的準備，需盡快做好撤離準備。

請繼續往下閱讀...

▲熊本縣河水暴漲。（圖／路透）



鹿兒島當地官員指出，目前該縣已經要求中央政府指示自衛隊駐守當地，若是發生重大災情，可在第一時間進行救援。大型運輸公司也表示．目前已停止鹿兒島縣、熊本縣與宮崎縣三線的貨物運送。

氣象廳表示，未來24小時內，九州地區的降雨量恐怕相當於7月份的整月降雨量。而日本三大電信商NTT Docomo、KDDI與軟銀（Softbank）也已開啟災難消息專區，用戶可透過手機發送所在地的安全訊息。