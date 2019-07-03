寶刀未老？　81歲老翁下體「勃起整整3個月」...醫一看嚇呆

▲81歲阿伯勃起3個月、15小時無法小便。（圖／記者李佳蓉攝，示意圖，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

澳洲一名81歲老爺爺下體持續「勃起」了3個月，本以為自己「寶刀未老」，到處和親朋好友炫耀。不過，這個異常勃起症狀卻讓老爺爺某天開始下體劇烈疼痛、小便不順，最後只好趕緊前往醫院就醫。

據《每日郵報》報導，這名81歲老爺爺表示曾在自己的尿液中看過血，而且已經15小時沒辦法小便了，昆士蘭亞歷山德拉公主醫院的萊恩．佩雷拉（Ryan Pereira）醫師最後證實，該男患有侵襲性膀胱癌。萊恩表示，患者的症狀非常嚴重，已經蔓延到腹部和生殖器的周圍組織，癌細胞將陰莖中的血液吸走並固定在海綿體四周，才會導致該男持續勃起整整3個月。

最後經過掃描後發現，老爺爺的膀胱壁上長了一個大約3公分的腫瘤。對此，泌尿科醫師理查德．維尼（Richard Viney）也解釋，「這種症狀正確來說並不是勃起，而是腫瘤填充了整個陰莖。」他補充，像這樣的膀胱癌最常見於年長者，因為膀胱癌細胞通常會需要很長時間來發展。

根據英國國民保健署（NHS）表示，膀胱癌的最常見原因就是「吸菸」，佔所有病例的三分之一。據萊恩證實後也發現，該患者一直以來就是一位重度菸癮患者，甚至從4歲就開始學會吸菸。

英國癌症研究中心的數據顯示，英國於2015年約有10200人被診斷出患有膀胱癌，成為英國第10大常見癌症，也是男性中第8大最常見的癌症。

