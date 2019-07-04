原來ØZI也是個鞋頭！擁最夯解構帆布鞋、售價破3萬的AJ1

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不論是亞洲或是歐美明星，只要作為一名饒舌歌手肯定少不了潮流服飾與球鞋，其中，勇奪今年金曲獎「最佳新人」的ØZI，便驗證了這一點，因為他在頒獎典禮上，穿上了潮流品牌Supreme X Jean Paul Gaultier的成套西裝出席。所以今天就要帶各位介紹，平時ØZI收藏了哪些球鞋吧！

▲ØZI穿著Supreme X Jean Paul Gaultier的成套西裝出席典禮。（圖／攝影中心）

1.xVESSEL G.O.P. LOWS BLACK

該鞋款出自於吳建豪創立的品牌xVESSEL，其材質以帆布為主調，並加入解構手法與抽鬚破壞，使整雙鞋別具特色，而ØZI入手的是黑色款，不過，目前皆已售完。

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▲解構風格的鞋款。（圖／翻攝自IG@ozifp、@xvessel_official）

2.「B23」DIOR OBLIQUE

創意總監Kim Jones接掌DIOR男裝後推出的，雖然材質看似很像帆布，但該鞋款運用的是半透明彈性網布，並且穿插經典的DIOR字樣增加亮點，而ØZI則是著用低筒的「B23」DIOR OBLIQUE搭配牛仔套裝。

▲側邊還有顯眼的DIOR標誌。（圖／翻攝自IG@ozifp、Dior）

3.Union X Air Jordan 1

被眾多明星與鞋頭封為2018年最佳球鞋的Union X Air Jordan 1，是以2雙不同配色鞋款縫合於一起為概念打造的仿舊鞋款，並且ØZI所擁有的黑紅配色，目前轉售價格已經突破台幣35,000元了。

▲被封為2018年鞋王的Union X Air Jordan 1。（圖／翻攝自IG@ozifp、StockX）

4.Air Jordan 1 Mid New Love

看來ØZI非常喜歡Air Jordan 1這個鞋款，不過，各位千萬別太意外，因為幾乎所有的饒舌歌手都愛Air Jordan 1，就連「狗哥」MC HotDog也不例外，而這雙以黑黃為主調的鞋款，目前市面上已經買不到了，想要的朋友可以在網路上搜尋哦！

▲中筒設計的黑黃Air Jordan 1。（圖／翻攝自IG@ozifp、StockX）

5.Off-White X Nike Zoom Fly Pink

半透明設計的Off-White X Nike Zoom Fly，除了具備跑鞋的功能以外，在外型上也是相當搶眼，而ØZI腳上穿的配色為粉色，是一雙高調又時尚的鞋款，並且也非常適合夏天著用。

▲高調又時尚的Off-White X Nike Zoom Fly。（圖／翻攝自IG@ozifp、Sneakernews）

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