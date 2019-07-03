士兵遭拖進廁所「吞屎喝尿」襲下體　南韓國防部下令徹查陸軍霸凌案

▲ 南韓軍中霸凌案件層出不窮。（示意圖／CFP）

國際中心／綜合報導

南韓陸軍1日爆出駭人的霸凌事件，一名士兵不僅毆打及辱罵同袍，還逼迫對方將排泄物抹在臉上、吞進嘴裡，現已因暴行等罪嫌被憲兵隊拘捕，正接受調查。這起案件曝光後引起公憤，國防部長鄭景斗2日也下令徹查並嚴懲相關人員。

加害士兵隸屬江原道華川郡陸軍第7師團，4月初以「增進感情」為由，申請與一名同梯一同外宿並獲得許可，接著便將對方帶到華川一家汽車旅館，對他施暴。受害者指控，該士兵在酒店房間裡不斷辱罵他、瘋狂毆打他的臉和腹部，接著更將他拉進廁所，逼迫他將尿抹在臉上、吞進肚裡。

受害者提到，兩人歸隊後，該士兵仍持續要求他將大便吞下度。軍方人士則說明，因為沒有事先確認2名士兵關係如何，才會批准他們外宿的申請，且調查過程中發現，還有另外2名士兵參與這起霸凌事件，目前正進行調查。

據憲兵隊蒐集到的證詞，受害者只是因為在軍中表現較差，便遭受殘忍的暴行。但犯案的士兵宣稱，「的確有說出過分的話，但沒有逼他吞大小便。」軍方對此則表示，由於雙方說法有出入，將確認案發細節後再決定如何懲處。

軍中人權中心所長任泰勳2日受訪時透露最新案情指出，這起霸凌案的施暴者共有3人，4月初至6月中狂甩受害者巴掌、毆打其他身體部位數十次，甚至曾攻擊他的生殖器。此外，他們威脅受害者不得張揚，還摔壞他的手機，因此除暴行罪嫌以外，也被控毀損財物。