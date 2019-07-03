北韓船隻越界57小時嘸人知！　南韓國防部長道歉駁「隱瞞說」

▲南韓國防部長鄭景斗（Jeong Kyeong-doo）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

南韓6月發生北韓船隻直驅入境停泊江原道三陟港的事件，但軍方完全沒有察覺，直到當地民眾報警才對外曝光。經過數周調查，南韓國防部長鄭景斗今（3日）在記者會承認國安系統有嚴重漏洞，也為未能適當向社會公布真實資訊道歉，同時嚴正反駁軍方試圖掩飾過錯的輿論，強調負責東海岸協防的第8軍團長已遭到撤職處分。

南韓政府調查報告顯示，4名北韓人上月9日搭乘該艘1.8噸重的木船，從北韓東北部咸鏡北道出發。據了解，一行人起初以捕撈漁業作為開頭，但幾天後卻持續往南前進，中間完全沒有遭遇任何審核檢查，輕鬆跨越東海的北方界線（Northern Limit Linem, NLL），並於15日凌晨停泊至港口，其中一人還向圍觀群眾借手機，想要打電話聯絡以前逃到南韓的阿姨。

根據韓國聯合通訊社取得的消息，船隻被發現時已進入領海57小時，距離領海東界130公里遠，負責沿海作戰的陸軍及從事海上防禦任務的海軍卻完全沒發現，甚至有士兵誤判雷達訊息。對此，參謀長聯席會議主席朴漢基6月17日卻在記者會上表示，軍方一切按照程序行動、沒有疏失，船隻僅在港口附近出沒。此番與事實不符的說法，被南韓人民認為是想要掩飾錯誤。

談及此事件，鄭景斗以「令人無法接受的錯誤」來形容，政府官員也主張過失應歸咎於軍方沿海戒備以及內部管理的問題，並強調為了避免類似事件再度重演，政府將從嚴整頓防禦系統，盡早汰換老舊儀器。國防部已對相關長官祭出處分，包括負第8軍團長已遭到撤職，而第23師長和海軍第一艦隊司令則被移交懲戒委員會。