來一杯皮卡丘與夢幻！超消暑「寶可夢珍珠飲料」　7／10飛日本開喝

編輯／Duke 圖／翻攝自微博@速报ACG、神奇寶貝系列Pokémon FB、IG@fujiwarahiroshi、THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON

港式飲茶的美味風靡全台，除了日前才來展店的「華嫂冰室」以外，還有添好運、京星、糖朝等老品牌，其中，糖朝近日便攜手《精靈寶可夢》於日本推出珍珠飲品系列，並且口味多達6種哦！

由糖朝聯手《精靈寶可夢》的珍珠飲品系列，共使用了皮卡丘、妙花種子、伊布以及夢幻在內的4個角色，而且4個角色分別代表了6種口味的飲料，其中，每種口味都有不同的顏色以及外觀，下面帶各位介紹。

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1.「伊布」港式珍珠奶茶

使用焙煎過茶葉，並搭配鹹奶酪、黑芝麻與花生粉，售價為日圓540元（約台幣150元）。

2.「妙花種子」珍珠抹茶拿鐵

以妙花種子的綠色為主題，利用抹茶搭配牛奶，創造出香氣四溢的飲品，售價為日圓648元（約台幣190元）。

3.「皮卡丘」珍珠芒果冰沙

該飲品加入滿滿的芒果冰沙，而配料則是芒果以及珍珠，非常適合夏天來一杯，售價為日圓756元（約台幣220元）。

4.「夢幻」珍珠西瓜冰沙

利用清涼、解熱的西瓜，打造出屬於夏天的清爽飲品，售價為日圓756元（約台幣220元）。

5.「皮卡丘」珍珠汽水系列

首先，哈密瓜汽水口味，搭配了珍珠增加口感，售價為日圓648元（約台幣190元）；一般汽水口味，除了珍珠以外，還加入七色果凍使飲品更豐富，售價為日圓756元（約台幣220元）。

該珍珠系列的飲品，預計將於7／10在日本高島屋開賣，而7／17則是全日本的糖朝門市販售，暑假要去日本遊玩的朋友，一定不要錯過哦！

另外，藤原浩主導的Fragment Design X 《POKÉMON》「THUNDERBOLT PROJECT」將於7／17登場，其中，這次的主題將圍繞在「超夢與夢幻」身上，同時也帶來玩偶、帽T、短袖T-Shirt以及棒球帽等單品，並預計將在東京新宿的伊勢丹男士館販售，而7／20則開放線上購買，各位享用糖朝 X《精靈寶可夢》飲品的時候，不妨考慮去伊勢丹男士館選購。

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