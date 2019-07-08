鄰居用糖誘拐…11歲女童遭性侵3年　子宮壞死切除

▲至少有4名女童受害。（示意圖／Pixabay）



國際中心／綜合報導

南非一名26男子被控性侵4名女童，導致其中一名年僅11歲的女童，因嚴重出血，必須接受子宮切除手術，終生無法受孕。也是這名女孩在醫院向醫生說出真相，才讓警方順利逮捕這名男子。根據警方說法，這名男子會利用糖果、餅乾等點心，引誘女童到他家，警方不排除還有更多受害者。

這名年僅11歲的女童因下體大量出血，被家人送到醫院後，她才向醫生表示，過去3年以來，自己受到一名成年男性多次性侵，並說出了其他3個她知道的受害女童姓名。根據《每日郵報》報導指出，該名涉案男子與受害女童住在同一條街上，會利用糖果、餅乾等零食誘拐女童到他家，再趁機性侵，已知的另外3名受害女童年僅9歲與12歲。

警方發言人比奇（Andre Beetge）表示，該名男子從2017年開始涉案，目前不排除有更多受害者，「我們希望這個地區的家長，可以更加注意孩子的言行，若有不對勁的地方，需要立刻給予關心。」比奇也強調，儘管目前嫌犯已被關押，但還是要注意孩童在街道上玩耍的安全。

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▲至少有4名女童受害。（示意圖／Pixabay）



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南非一名26男子被控性侵4名女童，導致其中一名年僅11歲的女童，因嚴重出血，必須接受子宮切除手術，終生無法受孕。也是這名女孩在醫院向醫生說出真相，才讓警方順利逮捕這名男子。根據警方說法，這名男子會利用糖果、餅乾等點心，引誘女童到他家，警方不排除還有更多受害者。

這名年僅11歲的女童因下體大量出血，被家人送到醫院後，她才向醫生表示，過去3年以來，自己受到一名成年男性多次性侵，並說出了其他3個她知道的受害女童姓名。根據《每日郵報》報導指出，該名涉案男子與受害女童住在同一條街上，會利用糖果、餅乾等零食誘拐女童到他家，再趁機性侵，已知的另外3名受害女童年僅9歲與12歲。

警方發言人比奇（Andre Beetge）表示，該名男子從2017年開始涉案，目前不排除有更多受害者，「我們希望這個地區的家長，可以更加注意孩子的言行，若有不對勁的地方，需要立刻給予關心。」比奇也強調，儘管目前嫌犯已被關押，但還是要注意孩童在街道上玩耍的安全。