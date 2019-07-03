最恐慌醫學報告「吃藥嗨完下場」　那邊整個腐黑…照片太警世

▲醫學報告揭露吸食古柯鹼的下場。（圖／翻攝自bmj case reports）

國際中心／綜合報導

世界各國的治安項目中，打擊毒品都是重點項目之一，但不論政府、民間團體如何呼籲，似乎都無法根絕。日前外媒就整理出《英國醫學期刊》的報導，提到吸食古柯鹼的後遺症，甚至會比喪屍還要痛苦「生殖器都會被腐食」。

一份哥倫比亞醫生發表在《英國醫學期刊》(BMJ)的報告指出，現在因為許多毒販為了減低製毒成本，都會加入一種左旋咪唑(Levamisole)的藥物，因為左旋咪唑在哥倫比亞和委內瑞拉可以便宜取得，但這成分最終導致的就是食用者的肌膚老化死亡。

其中報告內有11名吸食古柯鹼超過2年的吸毒犯，9名男性中幾乎都友身上肌膚遭到腐蝕的跡象，包括在腹部、耳朵、手臂都有潰爛、發黑長水泡的情況。另外最嚴重的患者，甚至連陰莖都遭到變黑、腐爛的下場，其他的患者則出現水泡、脈管炎的情況，但在停止吸食後，狀況就會逐漸好轉。

根據研究指出，全球目前吸毒的人數以倍數成長，甚至有年輕化的象徵，光是16歲～24歲的年輕人就佔20％，毒品的來源幾乎都是來自中美南州，甚至成本極低，吸毒本就是不好，加上成本低的成分，更加傷害身體。