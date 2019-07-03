伊朗再放話「提升濃縮鈾濃度至任何水平」！　施壓歐洲尋求制裁解套

▲ 根據伊朗核協議，德黑蘭當局不得生產濃度3.67%以上的濃縮鈾。圖為伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani ）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美伊緊張情勢迄今仍未緩解，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）3日再度放話，強調政府7日起將提升濃縮鈾濃度至「任何所需水平」，意在施壓歐洲給予伊朗在美國嚴厲制裁之下的解套方法。

綜合美聯社、RT等外媒報導，伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）周一親自證實，伊朗低濃縮鈾儲存量已超越2015年核協議所規定的300公斤上限，同時放話未來將停止履行更多協議規定。

到了3日，魯哈尼周三現身內閣會議時再度展現強硬立場，揚言會把相關行動推進到「第二階段」。他提到，自7月7日這天起，伊朗會把協議承諾擺在一邊，把濃縮鈾濃度至「任何所需水平」。

不過，魯哈尼同時也提到，若各國都能重拾履行協議義務與承諾，德黑蘭當局所採取的行動都能在一個小時內撤銷，「我們對歐洲、美國的建議就是重回談判桌，回到理解、尊重聯合國安理會的法律與決議，在這種情況下，我們所有人都能遵守核協議。」