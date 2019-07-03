15歲少女上完音樂課神秘失蹤　梵蒂岡下令開挖2墳墓查36年懸案

▲ 奧蘭蒂的兄弟佩特羅（Pietro）2011年12月和大批民眾聚集在聖彼得廣場，要求調查此案。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

15歲的義大利少女奧蘭蒂（Emanuela Orlandi）在1983年夏天神秘失蹤，最後一次出現是在羅馬聖亞博那聖殿（Sant'Apollinare basilica）的音樂課上。奧蘭蒂的家人認為，她的遺體被埋葬在梵蒂岡的德意志人與佛拉芒人墓地（Teutonic Cemetery），希望挖掘其中2座墳墓。梵蒂岡司法倡議者米蘭諾（Gian Piero Milano）2日批准這項申請，以調查這起36年來懸而未解的案件。

奧蘭蒂的母親及手足至今仍住在梵蒂岡的圍牆內，多年來努力推動調查。義大利新聞社（ANSA）報導，他們在2018年夏天收到一封匿名的訊息，建議他們「尋找天使所指的地方」。這家人依照線索來到德意志人與佛拉芒人墓地的一堵牆邊，牆上赫然有一幅天使伸出手指的壁畫。

梵蒂岡發言人吉索蒂（Alessandro Gisotti）2日宣布，該墓地的2座陵墓將於11日開挖。他稱此案為一起「漫長且令人心痛的案件」，言談中也試圖緩和民眾對快速解決此案的期望。他說明，搜索過程中發現的所有骨骸都必須經過精密的DNA分析。