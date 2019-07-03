川普提名頻被打槍　推特宣布2聯準會理事新人選

▲ 川普提名聯準會理事過程中頻頻受挫。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）當地時間2日在推特上宣布，將提名聖路易斯聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of St. Louis）執行副行長華勒（Christopher Waller）及他在2016年競選期間的經濟顧問謝爾頓（Judy Shelton）成為聯準會理事。

川普原先有意提名的摩爾（Stephen Moore）及凱恩（Herman Cain）都退出角逐後，他2日晚間在推特上宣布新的人選。摩爾在5月退出競爭，因為大眾過度關注他的職業及私生活；曾參與2012年美國總統選舉共和黨內初選的商人凱恩則是在4月退出。

此前便有人預測，謝爾頓是相當有力的人選。她6月接受CNBC採訪時表示，若被任命，將在1至2年內調降利率至0%，呼應川普要求降息的呼聲。

華勒自2009年至今都在聖路易斯聯邦儲備銀行工作，此前曾任聖母大學（University of Notre Dame）經濟學教授及肯塔基大學（University of Kentucky）總體經濟學和貨幣理論教授。