海邊用空拍機拍妻小！見巨型「死神陰影」快速移動　爸驚喊：快回來！

在 Instagram 查看這則貼文 Dan Watson（@learningcameras）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 24 日 下午 12:16 張貼

國際中心／綜合報導

美國佛羅里達州35歲攝影師沃森（Dan Watson）日前帶老婆和3名子女到海邊玩，突然想用鏡頭記錄下家人歡樂的一刻，想不到「空拍機剛升空不到30秒，我就發現水中有不明陰影」。沃森立刻警覺到不對勁，因為移動的那道陰影竟是條大鯊魚，而且距離孩子們只有幾公尺，動作又相當敏銳迅速，簡直是和死神最接近的一刻。

據buzz feed news報導，當天有5名孩童一起在沙灘旁的淺水區戲水，其中包括沃森的3名子女，分別是5歲蘭登（Landon）、6歲強納森（Jonathan）及9歲葛瑞絲（Grace）。沃森打算離開前用空拍機拍下孩子們玩耍模樣，與這片漸層海洋的美景，想不到無意間拍下了生死一瞬間的恐怖畫面。

沃森表示，「我從空拍機畫面中看到，鯊魚距離孩子們越來越近，我和老婆馬上衝出去並大吼『快回來！』」那瞬間他還以為孩子們逃不掉了，因為鯊魚移動的相當快速，不用幾秒的時間就能游到孩子旁邊。

▲鯊魚以飛快速度游來。示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

雖然該海域本來就有鯊魚出沒，但當時孩子們是待在水深5英尺（約1.5公尺）的淺水區，他們完全沒想到鯊魚竟然會游到這麼靠近岸邊。在混亂中沃森剛好拍到孩子們往岸上衝刺的一幕，倉皇逃跑的同時鯊魚也正好往反方向游去，所有人才驚險地逃過一劫。

據報導，該海域1周後就發生了鯊魚攻擊人類是件，一名18歲的年輕人到海邊衝浪，腿部不幸被鯊魚給咬傷，所幸撿回了一命，而這也提醒了更多人千萬不要對大自然掉以輕心。